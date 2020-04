MÚSICA: The Strokes estrena su nuevo sencillo "Brooklyn Bridge to Chorus"

The Strokes se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum con el estreno de un nuevo sencillo, "Brooklyn Bridge to Chorus", que ha causado sensación entre sus fanáticos.

Del Instagram de The Strokes

"Brooklyn Bridge to Chorus", es el tercer sencillo del álbum “The New Abnormal” y está inspirado por el estilo musical de los años 80's, que han combinado con las demás influencias musicales de los integrantes de The Strokes.

El nuevo sencillo de The Strokes, "Brooklyn Bridge to Chorus", remite a estilos como el usado por su vocalista, Julian Casablancas en “The Voids” y destaca el uso de sintetizador de new wave, que ya habían incorporado en su álbum de 2013, “Comedown Machine”.

Por su parte, “The New Abnormal” será el sexto álbum de estudio de The Strokes, del cual ya se habían estrenado dos sencillos anteriores: “Bad Decisions” y “At The Door”.

“Quiero nuevos amigos, pero éstos no me quieren a mí/ Están haciendo planes mientras veo la televisión”, canta Casablancas.

“The New Abnormal” de The Strokes

The Strokes regresa al escenario musical después de 7 años de ausencia con su sexto álbum de estudio, “The New Abnormal” que estará disponible en todas las plataformas digitales este viernes 10 de abril.

“The New Abnormal” consta de nueve canciones nuevas, incluidos los tres sencillos: Brooklyn Bridge to Chorus, Bad Decisions y At The Door; y que contó con Rick Rubin como productor musical.

El tercer sencillo del nuevo disco, Brooklyn Bridge to Chorus, ya superó las 150 mil reproducciones en el canal oficial de Youtube de The Strokes, en menos de 12 horas desde su lanzamiento.

Sobre el lanzamiento en vinilo de “The New Abnormal” de The Strokes, fue pospuesto hasta finales de abril debido al coronavirus, así como varios de sus conciertos fueron pospuestos, excepto por el estreno en medios digitales de temas como "Brooklyn Bridge to Chorus".