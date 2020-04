MÚSICA: The Killers estrena nuevo sencillo, “Fire in Bone”

The Killers continúa la promoción de su más reciente álbum con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Fire in Bone”, aunque el vídeo oficial no ha sido estrenado todavía.

“Fire in Bone” de The Killers es su entrada al género funk con la fuerte presencia de guitarras acústicas y sintetizadores para un estilo diferente a su característico estilo de rock.

En su canal oficial de YouTube, The Killers estrenó “Fire in Bone” donde ya alcanzó las 65,466 mil reproducciones en menos de 24 horas de su lanzamiento y ha encantado a sus 1.9 millones de suscriptores.

Su nuevo tema, “Fire in Bone” es el segundo sencillo oficial del nuevo álbum de The Killers, “Imploding The Mirage”, cuyo primer lanzamiento fue “Caution” hace un mes.

Para la creación de “Fire in Bone”, The Killers colaboró con el tres veces ganador del Grammy, Stuart Price, músico de electrónica con quien colaboraron en su tercer álbum, “Day & Age”.

“Fire in Bone” es el segundo sencillo de “Imploding The Mirage”, cuyo lanzamiento originalmente programado para el 1º de mayo, pero que fue pospuesto para el 29 del mismo mes debido a la pandemia de coronavirus.

“¡Damas y caballeros! Queríamos compartir una de nuestras canciones favoritas con ustedes, ¡así que Fire In Bone saldrá este viernes!”.

“Imploding The Mirage” de The Killers contó con la producción musical de personalidades como Shawn Everett y Jonathan Rado y las colaboraciones musicales de artistas como k.d. lang, Weyes Blood, Lucius, Blake Mills y Adam Granduciel.

Los nuevos sencillos de The Killers, “Fire in Bone” y “Caution” ya están disponibles en su canal oficial de YouTube con 65,466 mil y más de 3 millones de reproducciones, respectivamente, desde sus lanzamientos, en espera del estreno del nuevo álbum, “Imploding The Mirage”.