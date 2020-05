MÚSICA: Taylor Momsen recuerda a Chris Cornell con cover de “Halfway There”

Taylor Momsen, vocalista de Pretty Reckless, se unió a Matt Cameron, también vocalista pero de Soundgarden para conmemorar al guitarrista de la banda, Chris Cornell a tres años de su muerte con un cover de “Halfway There”.

Chris Cornell murió hace tres años hoy en Detroit mientras Soundgarden estaba de gira, por lo que fue recordado con “Halfway There” tema de la banda que formó parte de su álbum de 2012, “King Animal”.

Taylor Momsen también apareció con los tres miembros sobrevivientes de la banda en el programa “I Am the Highway” del año pasado que ahora es la fuente de una contrademanda entre ellos y la viuda de Chris Cornell, Vicky.

Para esta versión, filmada en cuarentena, Matt Cameron estaba en la guitarra mientras Taylor Momsen cantaba, “Halfway There”, tema incluido en el primer álbum de canciones originales de la banda desde Down on the Upside de 1996.

"Un homenaje a Chris Cornell", se leía en una leyenda debajo del video de Taylor Momsen (conocida por su trabajo en Gossip Girl) y Matt Cameron.

Chris Cornell falleció a los 53 años de edad a causa de un suicidio el 18 de mayo del 2017, un día después de su último concierto con Soundgarden, mismo en el que Taylor Momsen y su banda, Pretty Reckless, fueron sus teloneros.

Considerado como “una de las mejores voces del hard rock”, Chris Cornell se convirtió en vocalista de Soundgarden con quienes interpretó temas emblemáticos de la banda como “Halfway There”.

Chris Cornell falleció tras ahorcarse en su habitación de hotel en Detroit, donde se encontraba de gira con Soundgarden y sus teloneros, Pretty Reckless, encabezados por Taylor Momsen, famosa por su papel de Jenny Humphrey en Gossip Girl y su incursión a la música hard rock.