MÚSICA: Selena Gomez deleita con detrás de cámaras de "Rare"

Selena Gómez de 27 años sorprendió en Instagram con la imagen tan sensual que mostró en el detrás de cámaras de su último vídeo musical, "Rare".

Con su nuevo tema musical de fondo, "Rare", Selena Gomez y su equipo de producción hablaron un poco sobre la inspiración para el nuevo vídeo musical y el proceso creativo que llevó al producto final.

Con un aire etéreo, mágico y sobretodo, sensual, la latina que saltó a la fama gracias al programa de Disney Channel, "Hechiceros de Waverly Place", mostró su lado más libre después del melancólico vídeo de "Lose You to Love Me" y el más popero y empoderado "Look at Her Now".

Behind the scenes

"Rare" de Selena Gomez muestra como escenario principal un bosque y a la intérprete vistiendo un impactante vestido que le daba un aire de hada de las praderas.

Su equipo de producción habló sobre como una de las principales metas era hacer que Selena Gomez se viera hermosa y deslumbrante.

Además mencionaron que el trabajar con la actriz que dio vida a Alex Russo hace algunos años es "refrescante".

Selena Gómez se muestra como una persona carismática y cálida en el detrás de cámaras de "Rare".

El nuevo álbum

La canción que da nombre al álbum, "Rare", es una muestra de la faceta más libre y segura de sí misma de Selena Gómez.

"Rare" es uno de los discos más emocionales que ha sacado la intérprete de "Love You Like a Love Song", con el cual regresa tras cuatro años de ausencia en los escenarios.

Selena Gómez ha comentado que cada canción fue inspirada por el viaje emocional de los últimos años, desde las decepciones, los momentos de depresión y ansiedad hasta llegar al punto de dejar atrás lo malo, redescubrirse y reinventarse este último año.

