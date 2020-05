MÚSICA: Por esta razón Andre Harrell despidió a Diddy de Uptown Records

Andre Harrell falleció trágicamente a la edad de 59 años el pasado 9 de mayo, y es recordado por estrellas como Diddy. El magnate de la música comenzó en la industria como parte del dúo de hip-hop, Dr. Jekyll y Mr. Hyde con Alonzo Brown. Sin embargo, a fines de los años 80, había sido paralelo a su éxito desde el escenario hasta la sala de juntas.

Andre Harrell comenzó su carrera en Def Jam Records trabajando hasta los roles de Vicepresidente y Gerente General antes de comenzar su propio sello, Uptown Records. Luego descubrió los principales actos musicales en la industria, incluido Diddy, y lanzó su primera serie de televisión de hip-hop.

Harrell era querido y conocido en la industria y el mismo, Diddy incluso ha dicho que el magnate fallecido era como un padre para él. Sin embargo, el nativo de Harlem tuvo que despedir a Diddy al principio de su carrera debido a su ego.

Andrew Harrell, un icono de la música

Cuando Andre Harrell lanzó Uptown Records después de dejar Def Jam, esencialmente creó el sonido de la música R&B y Hip-Hop en los años 90. Firmó y descubrió Heavy D & The Boyz, Al B. Sure, Mary J. Blige y Jodeci. También descubrió a Diddy, quien lanzaría Bad Boy Records.

Después de dejar los registros de Uptown, Andre Harrell se convertiría en el CEO de Motown Records y, finalmente, en el CEO de Harrell Records, que se lanzó a través de Atlantic Records.

Andre Harrell también lanzó New York Undercover, el primer drama policial protagonizado por dos actores de color, Malik Yoba y Michael DeLorenzo. Como productor, Harrell permitió que los artistas de hip-hop comenzaran a protagonizar dramas.

Más recientemente, en 2014, se asoció con Diddy para almorzar REVOLT TV, Harrell fue vicepresidente de la red de televisión musical y la marca multiplataforma.

Andre Harrell era como un padre para Diddy

A principios de este año en el Industry Icon Award en una Gala Pre-Grammys, Diddy rindió homenaje a Andre Harrell, quien dijo que era como un padre para él.

Andre Harrell y Diddy

“Quiero tomarme el tiempo para agradecer a Andre por ser un hermano mayor; por creer en mí ", dijo. "Dre, solo estoy parado aquí porque me diste la oportunidad, me diste la oportunidad. Pero lo más importante, como todos tenemos que hacer, como hombre negro me tomaste bajo tu protección. Fuiste paciente conmigo y me enseñaste y me hablaste y me enseñaste sobre el juego. Me enseñaste lo que significa ser un hombre récord y creíste en mí. Seguiste enseñándome. Incluso hasta hoy todavía me enseñas. Y te llamo mi hermano mayor, pero esta noche tengo que decirte la verdad. Te dije que mi padre murió cuando yo tenía dos años y medio. Andre, has sido mi padre durante los últimos 30 años".

Andrew Harrell despidió a Diddy por su ego

Como estaban tan cerca, Harrell no tuvo reparos en darle a Diddy un poco de amor duro. Debido a su ego fuera de control, Harrell despidió a Diddy de Uptown Records en 1993.

"Así que comencé a diversificarme en películas, en televisión", dijo Harrell al Wall Street Journal. "Entonces Puff realmente no escucharía a nadie más que a mí. Así que mi trabajo a tiempo completo se convirtió en administrar Puff y estaba haciendo otras cosas. Sabía que era hora de que él creciera y la única forma en que podía crecer era si iba a tener el mismo tipo de compensaciones corporativas a las que estaba sujeto”.