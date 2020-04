MÚSICA: Nina Simone recordada a 17 años de su muerte con sus mejores canciones

El legado musical de Nina Simone, la sacerdotisa del Soul, sigue vivo en la memoria de sus fans a 17 años de su muerte en Francia el 21 de abril del 2003.

Nina Simone fue una de las principales exponentes de géneros como el jazz, blues, soul y rhythm & blues así como su estilo innovador que no sigue los paradigmas de la música.

Originaria de Carolina del Norte, Estados Unidos, Nina Simone fue más de tres decenas de discos comenzando con su álbum debut, “Little Girl Blue” en 1958.

Conocida por su activismo por los derechos de los afroamericanos, su legado musical y su hipnotizante voz, Nina Simone fue incluida en el Salón de la Fama en el año 2000 y fue nominada a varios premios Grammys.

Nina Simone falleció a los 70 años de edad en Francia tras 6 años de luchar contra el cáncer y 13 años después de ser diagnosticada con trastorno bipolar y maníaco depresivo, dejando como único familiar vivo a su hija, Lisa Simone, quien la recordó con un post en Instagram.

“Nina, te amamos. Han pasado casi 20 años y mi corazón todavía la echa de menos. No ha logrado sanar por completo. Mamá te amo, y te extraño con todo mi corazón”.

Recordada por temas como “Feeling Good”, “I Put a Spell on You” y “House of the Rising Sun”, que ha sido re-interpretado por artistas como Green Day, Bob Dylan y U2.

Junto a Lisa Simone, los fans de su madre, la icónica, Nina Simone recuerdan a la sacerdotisa del Soul en redes sociales como Twitter y escuchando nuevamente las mejores canciones de la intérprete.

Don't Let Me Be Misunderstood

Feeling Good

I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free

Sinnerman