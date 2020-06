MÚSICA: “My Turn” de Lil Baby por tercera semana en el No.1 del Billboard 200

“My Turn” de Lil Baby se mantiene por tercera semana consecutiva en el n. ° 1 de la lista de álbumes de Billboard 200. El sencillo obtuvo 72,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas (un aumento del 12 por ciento) en los EE. UU. En la semana que terminó el 18 de junio, según Nielsen Music / MRC Data. El set (lanzado a través de Quality Control / Motown / Capitol Records) obtuvo el codiciado lugar tras su estreno 14 de marzo.

Solo tres álbumes han obtenido el primer lugar del Billboard 200 por al menos tres semanas en el número 1 en 2020: My Turn de Lil Baby, After Hours de The Weeknd (cuatro) y Please Excuse Me de Roddy Ricch (tres en 2020, uno en 2019).

"My Turn" fue estrenado en febrero 2020 con 4 sencillos oficiales

El chart de Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en los EE. UU, según el consumo multimétrico medido en unidades de álbum equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pista (TEA) y álbumes equivalentes de transmisión (SEA). El nuevo gráfico con fecha del 27 de junio (donde My Turn ocupa el número 1) se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 23 de junio.

Lil Baby triunfa con “My Turn”

De las 72,000 unidades de My Turn ganadas durante la semana, poco menos de 71,000 son unidades SEA (un 11 por ciento más, lo que equivale a 110 millones de transmisiones a pedido de las canciones del álbum), mientras que las unidades TEA (un 12 por ciento más) y las ventas de álbumes (un 91 por ciento más ) suman un poco menos de 1,000 cada uno.

My Turn recibió un impulso general gracias, en parte, a la atención generado por el lanzamiento del nuevo sencillo no relacionado con el álbum de Lil Baby, "The Bigger Picture", el pasado 12 de junio. Si bien la canción no está en el álbum My Turn, el conjunto probablemente encontró un aumento de los streaming y ventas gracias a la promoción general en torno a Lil Baby y la pista.

En cuanto a las canciones del álbum, la canción que actualmente lidera el mundo del streaming es "We Paid", con 42 Dugg. En la tabla de Streaming Songs publicada más recientemente, con fecha del 20 de junio, subió 27-14.

Sin nuevos lanzamientos en Billboard

Mientras tanto, de vuelta en el Billboard 200, por segunda semana, My Turn lidera un top 10 en ausencia de debuts. Es la primera vez desde enero de 2019 en que ha habido dos semanas seguidas sin un arco en el top 10. Ese mes, el gráfico experimentó tres semanas consecutivas sin un debut en el top 10, en las listas con fecha del 12, 19 y 26 de enero, gracias a un programa de lanzamiento de álbum tranquilo después de Navidad.

No es inusual que durante el periodo después de Navidad, ver dos semanas seguidas sin que haya un álbum debut en el top 10, sin embargo, es raro es raro ver que suceda en algún momento durante el resto del año.

La última vez que el top 10 estuvo ausente de debuts durante dos semanas seguidas fuera del período posterior a Navidad fue en las listas con fecha del 2 y 9 de marzo de 2013 (cuando la tabla clasificaba los títulos solo por ventas de álbumes, antes de pasar a un ranking de consumo multimétrico en diciembre de 2014).

En el gráfico del 2 de marzo de 2013, Mumford & Sons ’Babel regresó al número 1, subiendo 4-1, para reunir su cuarta semana en la delantera. El álbum volvió a la cima después de su premio Grammy por el álbum del año.

El debut más alto de la lista esa semana fue Bullet for My Valentine’s Temper Temper en el n. ° 13. En la lista del 9 de marzo, Babel reclamó una quinta y última semana en el n. ° 1, mientras que el primer debut fue Confesiones de Buckcherry en el n. ° 20.

Los Top 10 del Billboard 200

De vuelta en el nuevo Billboard 200, el ex líder de Lady Gaga, Chromatica, ocupa el segundo lugar por segunda semana, ganando 44,000 unidades de álbumes equivalentes (un 31 por ciento menos). Otro ex No. 1, DaBaby’s Blame It on Baby, sube 6-3 (40,000 unidades; un 4 por ciento más). (Los fanáticos de las palabras relacionadas con los bebés en la tabla toman nota de los tres primeros, ya que Lil Baby, Lady Gaga y DaBaby sostienen la corte en los números 1, 2 y 3, respectivamente).

El antiguo topper de Post Malone, Hollywood's Bleeding, sube 8-4 con 38,000 unidades de álbum equivalentes (un 4 por ciento más), Drake's Dark Lane Demo Tapes se mantiene estable en el n. ° 5 con 36,000 unidades (un 8 por ciento menos) y el ex No. 1 de Future Off High Life 4-6 con casi 36,000 unidades (un 9 por ciento menos).