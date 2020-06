MÚSICA: 'MTV Unplugged' de Liam Gallagher el No. 1 de popularidad de Reino Unido

Liam Gallagher logra tres grandes récords en los lanzamientos de álbumes del Reino Unido, ya que su MTV Unplugged (Warner Records) va directamente al número 1. Además, "Rockstar" (Interscope / Universal) de DaBaby, con Roddy Ricch, lidera la lista de singles (sencillos) por quinta vez consecutiva semana.

Liam Gallagher graba su MTV Unplugged en Hull City Hall

El ex- integrante de Oasis, Liam Gallagher anteriormente encabezó los listados de nuevos álbumes con As You Were en 2017 y Why Me, Why Not del 2019. Por su parte, el nuevo lanzamiento de MTV debuta con 21,000 unidades combinadas, según la Compañía Oficial de Charts, de las cuales casi la mitad, 10,000, están en vinilo.

Eso convierte al MTV Unplugged de Liam Gallagher en el álbum de vinilo más vendido en el Reino Unido hasta la fecha. También es el primer álbum en vivo en llegar al número 1 en el mercado desde Symphonica de George Michael en 2014.

Los mejores nuevos lanzamientos del Reino Unido

Detras del MTV Unplugged de Liam Gallagher, Chromatica de Lady Gaga (Interscope / Universal) ha bajado al número 2 después de dos semanas en la cima, ya que Lewis Capaldi se recupera una vez más, 4-3, con Divinely Uninspired to a Hellish Extent (EMI / Universal), de acuerdo a Billboard.

Chromatica de Lady Gaga en segundo lugar de los más vendidos en Reino Unido

Future Nostalgia de Dua Lipa (Warner) y Fine Styles de Harry Styles (Columbia / Sony) también retroceden, 6-4 y 7-5 respectivamente. El cantante y compositor Jack Garratt consigue un comienzo número 8 con Love, Death & Dancing (Island / Universal); su predecesora Phase llegó al número 3 en 2016.

El single de DaBaby termina la semana 12,000 unidades combinadas por delante de "Rain On Me" (Republic / Interscope / Universal) de Lady Gaga y Ariana Grande, que se mantiene estable en el número 2. "Rover" (Parlophone / Warner) de S1mba con estadías DTG en No. 3 y "Breaking Me" (Positiva / Universal) por tema con A7S en el No. 4.

"Dinner Guest" por A.J. Tracey con Mostack (A.J. Tracey) vuelve a subir, 6-5, en su séptima semana en la lista. Hay 10 mejores llegadas para "Secretos" (Ministry of Sound) de Regard & Raye, que sube 12-8, y "Don't Need Love" (Polydor / Universal) por 220 Kid & Gracey, hasta 13-10. "Watermelon Sugar" de Styles sube 15-11 y la nueva entrada más alta de la semana es "Trollz" (Scumgang) de 6ix9ine y Nicki Minaj, en el número 12.