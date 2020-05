MÚSICA: Lorde confirma que está preparando su esperado nuevo álbum

Lorde estaba trabajando en su nuevo álbum después de “Melodrama”, un favorito de los fans lanzado en 2017, pero decidió posponer su producción, después de la muerte de su perro y otros problemas emocionales por los que atravesaba.

Lorde prepara nuevo álbum

Aunque deseaba volver a trabajar en su nuevo álbum, Lorde confirmó que la pandemia de COVID-19 había provocado otro retraso pero en un mensaje de correo electrónico enviado a sus fans, aseguró que tuvo un impulso creativo con el productor de “Melodrama”, Jack Antonoff.

El trabajo se ha ralentizado pero todavía está en progreso: “Comencé a ir al estudio nuevamente en diciembre, solo por algo que hacer, y para mi sorpresa, salieron cosas buenas. Cosas felices y juguetonas. Sentí mis músculos melódicos flexionando y fortaleciéndose. Jack vino a trabajar al estudio en Auckland y yo fui a Los Ángeles”, explicó Lorde.

“El mundo se cerró pero todavía estamos trabajando a distancia. Jack y yo FaceTimed por más de una hora esta mañana repasando todo. Pero llevará un tiempo más", finalizó la cantante y compositora.

Lorde revela primeros detalles de su álbum

En el correo enviado a sus fans, Lorde aseguró que este nuevo álbum “tiene sus propios colores ahora. Si sabes algo sobre mi trabajo, sabrás lo que eso significa". Además, “El trabajo es tan jodidamente bueno, amigo mío. Me emociona tanto que puedan escucharlo”.

Lorde también describió su entusiasmo por volver a ver a sus fans durante la promoción del álbum e ir de gira mundial cuando las circunstancias lo permiten así como su ferviente deseo de poder estrenar música nueva.

Te puede interesar: MÚSICA: Damon Albarn estrena The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows

“Quiero volver a tocar en festivales, escuchar mi música de intro, ver a la banda en el escenario. Quiero devastar Quiero ver una gran línea de ustedes fuera de mi hotel. Quiero abrazarlos a todos y tomar sus manos. [...] Quién sabe cuándo será seguro hacer esas cosas, pero las anhelo y quería que lo supieras", finalizó Lorde.