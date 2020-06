MÚSICA: Lizzo obtiene doble nominación en R&B/Pop y Hip Hop para los BET Awards

Nadie sabe si Lizzo ganará algo en los BET Awards virtuales de este fin de semana, pero la artista versátil ya ha hecho historia en los mencionados premios pues es la primera artista en los 20 años de historia del programa en ser nominada a mejor artista femenina de R & B / pop y Mejor artista femenina de hip-hop en el mismo año.

Para que el logro de Lizzo sea aún más impresionante, ningún artista ha sido nominado en las dos categorías masculinas correspondientes en el mismo año en la historia de los BET Awards.

Lizzo parece tener una buena oportunidad de ganar el galardon para la mejor artista femenina de R & B / pop, aunque eso significa apostar en contra de Beyoncé en esta categoría sería bajo su propio riesgo ya que ha ganado en esta categoría 10 veces, incluidos los últimos seis años seguidos. H.E.R, también es un retador formidable.

En la categoría femenina de hip-hop, los principales contendientes de Lizzo parecen ser Cardi B, quien ganó los últimos dos años consecutivos, la siete veces ganadora Nicki Minaj y la candente Megan Thee Stallion.

Aquí hay otras cinco categorías para vigilar

Mejor artista nuevo: si Lil Nas X gana, se convertirá en el primer artista en ganar un Premio BET y un Premio CMA. El interprete obtuvo el Premio CMA por evento musical del año el 13 de noviembre por "Old Town Road (Remix)", su megahit con Billy Ray Cyrus. Pero Lil Nas X enfrenta una dura competencia: Roddy Ricch y Summer Walker.

Mejor artista masculino de R & B / pop: The Weeknd podría ganar en esta categoría por primera vez, aunque debe superar al cuatro veces campeón, Chris Brown y al tres veces ganador, Usher. Khalid también es un fuerte contendiente.

Mejor artista masculino de hip-hop: Drake, quien lideró a todos los artistas con seis nominaciones este año, podría dirigirse a su quinta victoria en esta categoría, lo que lo convertiría en el mejor ganador en la historia de la categoría. Actualmente está empatado por esa distinción con Kendrick Lamar.

Drake y Kendrick Lamar disputan el título de Mejor Cantante de Hip Hop

Premio al mejor ghospel / inspiración del Dr. Bobby Jones: si gana "Follow God" de Kanye West, este sería el segundo año consecutivo en que una estrella del hip hop convencional más conocida por la música secular se llevaría el premio. Snoop Dogg ganó el año pasado por "Blessing Me Again" (con Rance Allen).

Mejor película: Impresionantemente, tres de las seis películas nominadas en esta categoría tenían directoras. Kasi Lemmons dirigió Harriet, Melina Matsoukas supervisó a Queen & Slim y Beyoncé Knowles-Carter (como se la conoce en su trabajo cinematográfico) hizo los honores en Homecoming: A Film by Beyoncé. Las otras tres películas nominadas tenían directores masculinos. Esas películas son Bad Boys for Life (Adil & Bilall), Dolemite Is My Name (Craig Brewer) y Just Mercy (Destin Daniel Cretton).

Te puede interesar: Drake lidera las nominaciones de los BET Awards 2020

Solo una película dirigida por una mujer ha ganado en esta categoría (que se presentó en 2010). Esa es Selma, la ganadora de 2015, que dirigió Ava DuVernay. ¿Harriet, Queen & Slim o Homecoming se convertirán en el segundo? Sintonice los BET Awards, que se emitirán en CBS, BET y BET HER el 28 de junio a las 8 p.m. ET / PT, para averiguarlo.