MÚSICA: Lady Antebellum cancela su “Ocean 2020 Tour” por coronavirus

Lady Antebellum canceló su gira Ocean 2020, según una nota que publicaron en las redes sociales este martes, 19 de mayo. Anteriormente, el trío pospuso sus presentaciones, con una fecha de inicio programada para el 2 de julio en Sacramento, California, ahora la agrupación musical anunció que los conciertos no serán reprogramados.

Del Instagram de Lady Antebellum

"Por respeto y amor por nuestros fanáticos, equipos y familias, tomamos la difícil decisión de no avanzar con el Ocean 2020 Tour este verano con Jake Owen y Maddie & Tae", dijo Lady Antebellum en un comunicado. “Esta decisión rompe nuestros corazones, pero la salud y el bienestar de aquellos que amamos es nuestra primera prioridad.

El trío conocido como Lady Antebellum, también confirmó que los fanáticos serán reembolsados por los boletos del Ocean 2020 Tour que fueron comprados.

El Ocean 2020 Tour es el último en ser pospuesto o cancelado en Estados Unidos debido al coronavirus, junto con los tours de Kenny Chesney, Chris Stapleton, Rascal Flatts y Thomas Rhett en los últimos días.

El mensaje de Lady Antebellum

“Soñamos con el día en que podamos regresar al escenario, ver todas sus caras y escuchar todas sus voces que nos cantan. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos y encontramos paz sabiendo que será aún más especial una vez que superemos esto juntos, y lo haremos. Si bien todavía no tenemos planes futuros para compartir, estamos trabajando con nuestro equipo las 24 horas del día para descubrir cuándo y cómo podemos salir a la carretera de manera segura para verlos a todos. Hasta entonces, vamos a seguir encontrando formas de mantener la música sonando y estar conectados con usted".

Pese a la cancelación del tour Ocean 2020, la pandemia de coronavirus no ha impedido que los fans de Lady Antebellum puedan escuchar la música de la agrupación.

Scott, Kelley y Haywood, integrantes de Lady Antebellum, se han unido desde sus casas para presentarse en varias transmisiones televisadas, incluidas ACM Presents: Our Country, CMT GIANTS: Kenny Rogers, One World: Together at Home y The Tonight Show.

El viernes pasado, Lady Antebellum re reunieron con su banda para tocar en un show en vivo para Bud Light Seltzer Sessions de Bud Light, que también contó con Brad Paisley.