MÚSICA: ¿Grammys clasificarán "Folklore" de Taylor Swift como Pop o Alternativo?

"Folklore" de Taylor Swift salió hace apenas una semana y los fans ya están especulando si la pondría de nuevo entre los nominados a Álbum del año en los Grammys. La mayoría parece pensar que lo hará, por lo que la duda es otra ahora.

¿"Folklore" competirá por el mejor álbum vocal pop, como lo han hecho los últimos tres álbumes de Taylor Swift, o el mejor álbum de música alternativa? Cabe resaltar que en los Grammys, los álbumes pueden competir en una sola categoría de "álbum de género".

"Folklore" incluye 16 nuevos temas de Taylor Swift

Desafortunadamente, las listas de popularidad no dan pistas sobre la clasificación que "Folklore" tendrá en los Grammys. El álbum se encuentra en el Billboard 200 de todos los géneros así como el listado de los álbumes alternativos.

"Folklore", el álbum de cuarentena de Taylor Swift

El álbum tiene una fuerte presencia de artistas alternativos, algunos de los cuales han ganado Grammys propios, comenzando con Aaron Dessner, quien coprodujo el álbum con Taylor Swift

Además contó con el trabajo de Jack Antonoff, co- escritor de nueve canciones de "Folklore", quien ganó un Grammy en la categoría alternativa con su banda, The National, por "Sleep Well Bestia". The National también fueron nominados en esa categoría por su álbum anterior, "Trouble Will Find Me".

Justin Vernon, quien coescribió "Exile", forma parte de la banda, Bon Iver, ganó un Grammy en el campo alternativo. Bon Iver también fue nominado en esa categoría con sus siguientes dos álbumes, "22", "A Million" y "I, I".

La historia de Jack Antonoff en los Grammys se ha dado principalmente en el campo del pop. "Some Nights", su álbum innovador con el trío Fun., fue nominado al mejor álbum vocal pop. Mientras que "1989" de Taylor Swift (su primer álbum con la estrella) ganó en esa categoría.

¿Folklore es pop o alternativo?

El comité de los Grammys probablemente tendrá una discusión animada sobre si "Folklore" tiene más en común con el alternativo o el pop. Mucho está en juego, pero si Taylor Swift es nominada, ella tendría una excelente oportunidad de ganar.

Taylor Swift sería la tercera artista solista femenina en ganar el mejor álbum de música alternativa, siguiendo a Sinéad O'Connor, la primer ganador en la categoría de los años 90, "I Do Not Want What I Haven’t Got", y San Vicente, por "San Vicente" (2014).

Taylor Swift ha ganado un total de 10 Grammys desde su debut

Además, Taylor Swift se convertiría en la primera artista en ganar tanto para el mejor álbum vocal pop (1989) como para el mejor álbum de música alternativa. Hasta el momento, es la única artista hasta la fecha en ganar tanto el mejor álbum vocal pop como para el mejor álbum country (Fearless).

Si Folklore se clasifica como pop y gana, Taylor Swift se convertiría en la tercera artista en ganar dos veces en esa categoría, después de Kelly Clarkson y Adele.

¿Cómo definen los Grammy las dos categorías?

La guía Grammy (que ahora está en línea) no nos dice mucho sobre el mejor álbum vocal pop: "Esta categoría reconoce la excelencia artística en los álbumes vocales pop", explica el documento, pero la guía tiene una explicación detallada e interesante de lo que considera que es la música alternativa:

“La música alternativa puede definirse como un género de música que abarca atributos de progresión e innovación tanto en la música como en las actitudes asociadas con ella. A menudo es una versión menos intensa del rock o una versión más intensa del pop y generalmente se considera más original, ecléctico o musicalmente desafiante. Puede abarcar una variedad de subgéneros o cualquier híbrido de los mismos y puede incluir grabaciones que no encajan en otras categorías de género".

"Folklore" también ha sido etiquetado como "folk indie" y "electro-folk" por algunos críticos, pero los Grammy ya no tienen una categoría folk contemporánea, que presentaron entre 1986 y 2010, aunque conservan mejor álbum folk.

Esto es lo que dice la guía Grammy sobre esa categoría: “Esta categoría reconoce la excelencia en las grabaciones folklóricas en estilos vocales e instrumentales modernos y / o tradicionales, así como material original de artistas que utilizan elementos folklóricos, sonidos y técnicas instrumentales tradicionales y / o modernas. como base para sus grabaciones. La música popular es principalmente pero no exclusivamente acústica, con una producción y una sensibilidad claramente diferentes de un enfoque pop".

Conoce los datos curiosos sobre "Folklore"

1.- Taylor Swift no figura en la lista de Billboard’s Americana / Folk Albums, encabezada por Gaslighter de The Chicks (que Jack Antonoff también coprodujo). Para el registro, los Grammys no toman sus nominados de las listas, pero generalmente hay una correlación entre el lugar donde califican los álbumes y dónde se clasifican en el proceso Grammy.

2.- Folklore tiene menos productores (solo tres) que cualquier álbum de Taylor Swift desde sus primeros tres álbumes, donde cada uno tenía solo dos productores. Nathan Chapman coprodujo su álbum debut con Robert Ellis Orrall. Mientras que Taylor Swift y Chapman coprodujeron sus próximos dos álbumes.

3.- "Holocene" de Bon Iver (2011) recibió nominaciones al Grammy por disco y canción del año. Taylor Swift ha logrado esa doble nominación tres veces, para "You Belong With Me" (2009), "Shake It Off" (2014) y "Blank Space" (2015).

