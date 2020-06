MÚSICA: Eminem prepara sorpresa por el décimo aniversario de “Recovery”

Han pasado 10 años desde que Eminem lanzó su álbum de 2010, Recovery, y el rapero tiene algo bajo la manga para celebrar tan importante aniversario de su regreso a la música.

Recovery es el séptimo álbum de estudio de Eminem con dos éxitos internacionales

Eminem, nacido Marshall Mathers, visitó Twitter el jueves (18 de junio) para compartir un clip de 30 segundos que destaca algunos éxitos de Recovery, incluyendo "Not Afraid", "No Love" y "Love the Way You Lie" como adelanto del décimo aniversario del álbum.

"'La música es mi máquina del tiempo'", escribió Eminem en la publicación, haciendo referencia a una letra de su canción "Cinderella Man", antes de compartir que más información sobre "# RECOVERY10" está "llegando el lunes".

Eminem regresa a la música con Recovery

Hace 10 años, Eminem lanzó Recovery, un regreso musical para el maestro de travesuras del hip-hop.

En 2010, Eminem estaba en un lugar extraño con críticos y fanáticos. Sus álbumes anteriores, Encore y Relapse, habían recibido críticas por inclinarse demasiado por sus personajes cómicos y estaba "todavía encontrando su lugar" después de encontrar el camino a la sobriedad como le dijo a Rolling Stone en 2013.

“Recovery” lo vio encontrar ese equilibrio y aunque está lejos de ser su mejor álbum, pues ese honor aún es para “The Eminem Show”, fue un importante punto de inflexión en la carrera de Eminem, cerrando la brecha entre su era drogada de Slim Shady y el técnico hiper enfocado en el que se convertiría.

Te puede interesar: Eminem comparte a quienes considera los mejores raperos de todos los tiempos

Al encontrar el equilibrio entre esos impulsos, Eminem hizo un álbum que suena como si estuviera haciendo música, no tratando de hacer un punto. Sin duda, se dirige a críticos y celebridades, pero no se obsesiona con ellos: Recovery es sobre Eminem. Algunas canciones han envejecido mejor que otras, pero este es el primer flash del Eminem "maduro" al que el mundo ha tenido una década para acostumbrarse.