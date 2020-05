MÚSICA: Damon Albarn estrena The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows

Este domingo, Damon Albarn de Gorillaz protagonizó un live streaming con Boiler Room donde presentó su ansiado proyecto musical, “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows” que fascinó a sus fans.

Del Instagram de Damon Albarn

“The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows” estaba programado para su lanzamiento y gira para este 2020, pero la pandemia de COVID-19 hizo que Damon Albarn posponga sus presentaciones y estrene su nueva música en el “Streaming From Isolation” de Boiler Room.

Los nuevos temas creados por Damon Albarn, cofundador de Gorillaz, están disponibles en el canal oficial de YouTube de Boiler Room, donde también pudo verse la presentación en vivo del músico británico.

El estreno de “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows” estuvo acompañado de una iniciativa especial, pues durante la presentación en vivo de Damon Albarn se recibieron donativos para los afectados del coronavirus.

La inspiración de Damon Albarn para nuevo proyecto

La música creada por Damon Albarn en “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows” está inspirada en los paisajes naturales de Islandia, donde el vocalista de Gorillaz ha viajado en varias ocasiones para componer temas nuevos.

“Islandia es un país único lleno de bellezas naturales. Glaciares, volcanes, aguas termales, montañas [...] ¿Qué podría ser más fascinante que la evidencia del paso del tiempo y la fragilidad de la naturaleza?”, escribió en un comunicado Damon Albarn.

“The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”, es uno de los varios proyectos como solista que Damon Albarn ha lanzado en su carrera, que incluyen Democrazy en 2003 y Everyday Robots en 2014.

Te puede interesar: Gorillaz celebra el 19 aniversario de su debut ¿Recuerdas sus primeros éxitos?

Con “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”, Damon Albarn de 52 años de edad celebra 30 años de trayectoria en la música, durante la cual fundó y formó parte de bandas emblemáticas Blur y Gorillaz.