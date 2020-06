MÚSICA: DaBaby y Roddy Ricch lideran el Hot 100 con “Rockstar”

"Rockstar" de DaBaby, con Roddy Ricch, pasa una segunda semana en el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Además, "Intentions", de Justin Bieber, con Quavo, salta del puesto No. 8 al No. 5 en el mismo Hot 100. La canción se convierte en el décimo quinto éxito de Bieber y el tercero de Quavo, todos colaboraciones con Bieber.

El Billboard Hot 100 combina datos de ventas, transmisión de radio y streaming de todos los géneros de EE. UU. Todos los gráficos (con fecha del 20 de junio) se actualizarán en Billboard.com este 16 de junio.

"Rocktar" llega a las 78 millones de reproducciones en YouTube

"Rockstar", lanzado en SouthCoast / Interscope Records, se mantiene en en el n. ° 1 en la lista de Streaming Songs, con 35,7 millones de transmisiones de EE. UU. (Un aumento del 3%) en la semana que finaliza el 11 de junio, según Nielsen Music / MRC Data, esto por cuarta semana consecutiva.

El éxito de DaBaby eleva sus ventas de canciones digitales con 12,000 vendidas, un 10% más en la semana que termina el 11 de junio y canciones de radio con 26.1 millones de impresiones de audiencia (un 30% más) en la semana que termina el 14 de junio, alcanzando nuevos máximos. en ambas cartas.

"Rockstar" marca el primer tema en alcanzar el Hot 100 No. 1 después de una carrera de varias semanas, en la que cinco canciones pasaron una primera y solitaria semana en la cumbre.

"Rain on Me" de Lady Gaga y Ariana Grande, que debutó en la cima del Gráfico del 6 de junio; "Savage", de Megan Thee Stallion, con Beyoncé (30 de mayo); "Stuck With U" de Grande y Bieber (23 de mayo); "Say So" de Doja Cat con Nicki Minaj (16 de mayo); y The Scotts, Travis Scott y Kid Cudi "The Scotts" (9 de mayo).

Esa racha, ahora interrumpida, se mantiene como la más larga desde que seis canciones estuvo una semana cada una en el número 1 del Billboard Hot 100 desde septiembre-noviembre de 1990, antes de que "Love Takes Time" de Mariah Carey comenzó un reinado de tres semanas.

"Rockstar" simultáneamente rige las listas Hot R & B / Hip-Hop Songs y Hot Rap Songs, que emplean la misma fórmula multimétrica que las Hot 100, durante una segunda semana cada una.

El nuevo Billboard Hot 100 de esta semana

Tras “Rockstar” de DaBaby, Megan Thee Stallion, el antiguo Hot 100 No. 1 "Savage", con Beyoncé, ocupa el segundo lugar. Obtiene una segunda semana en la cima de las ventas de canciones digitales (12,000, un 9% menos) y sigue en el segundo lugar en Streaming Songs (25.9 millones , un 2% menos) y el número 6 en Radio Songs (53.8 millones, menos del 1%).

"Blinding Lights" del Weeknd se mantiene estable en el número 3 en el Hot 100, después de cuatro semanas en el número 1. Además gobierna Radio Songs durante una décima semana, marcando el primero de los cuatro sencillos de The Weeknd en la lista para dominar por doble semanas dígitos, con 75,2 millones de audiencia (1% menos). La canción se mantiene una 13a semana en la cima de la lista multimétrica Hot R&B Songs.

El ex líder de Hot 100 de una semana de Doja Cat, "Say So", ocupa el puesto número 4.

"Intentions" de Bieber, con Quavo, tiene un límite de 8-5 en el Hot 100, se eleva en Radio Songs (60.6 millones, un 5% más), 12-10 en Digital Song Sales (7,000, un 7% más) y 18 -17 en Streaming Songs (13 millones, un 2% más).

Justin Bieber obtiene su 16 canción en el top 5 del Hot 100 y el cuarto al rango en la región este año, el doble de la cantidad de los siguientes actos más cercanos en 2020; Drake, Grande, Lady Gaga, Roddy Ricch y The Weeknd cuentan con dos desde enero.

Justin Bieber obtiene 16 canciones en el Billboard Hot 100

"Intentions" sigue al No. 1 "Stuck With U", con Grande; "Yummy", que debutó en su pico número 2 en enero; y el dúo Dan + Shay de Bieber "10,000 Hours", que regresó a la región en enero después de que debutó en su máximo número 4 en octubre pasado.

La primera canción de Justin Bieber en mantenerse entre los cinco mejores del Hot 100, fue "Baby", la cual debutó en el puesto número 5 en febrero de 2010. Los 16 éxitos en el Hot 100 del canadiense empataron la suma de Drake para la mayor cantidad de canciones en el listado en ese lapso; Bruno Mars y Rihanna siguen con 15 cada uno.

Por su parte, Quavo obtiene su tercer top 5 de los Hot 100, todos ganados a través de colaboraciones con Justin Bieber: "I'm the One" de DJ Khaled, con Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne, liderados durante una semana desde su debut en mayo de 2017 y "No Brainer", de Khaled, con Bieber, Quavo y Chance the Rapper, obtuvo otro puesto número 5 en agosto de 2018. Quavo, por supuesto, también es miembro de Migos, que se ha ganado un éxito entre los cinco primeros: los tres del trío. semana 2017 No. 1 "Bad and Boujee", con Lil Uzi Vert.

Top 10 de Billboard Hot 100 de la semana anterior

"Toosie Slide" de Drake se mantiene estable en el número 6 en el Hot 100, después de pasar una semana en el número 1, y SAINt "Roses" de JHN asciende 10-7, alcanzando un nuevo máximo. Este último reclama los honores principales de Sales Gainer en el Hot 100 (9,000 vendidos, un 23% más) y se recupera por séptima semana en la cima de la lista multimétrica Hot Dance / Electronic Songs.

"Don't Start Now" de Dua Lipa cae en el Hot 100, después de alcanzar el número 2; El ex líder de Roddy Ricch durante 11 semanas "The Box" está parado en el puesto 9; y "Rain on Me" de Lady Gaga y Grande cae del 5 al 10, luego de su lanzamiento No. 1 hace dos semanas, pero gana el premio Airplay Gainer por la segunda semana (24,2 millones en alcance de radio, un 38% más).