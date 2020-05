MÚSICA: Bruce Springsteen y Dropkick Murphys dan MEGA concierto en estadio vacío

"¿Qué está pasando, Boston?" El cantante y bajista principal de Dropkick Murphys, Ken Casey, gritó en el Red Sox Fenway Park de Boston la noche del viernes 29 de mayo, pero esta vez, en lugar de miles de fanáticos que lo vitoreaban, el estadio estaba vacío, algo insólito en la historia de la música en Estados Unidos.

Bruce Springsteen se une a Dropkick Murphys en un concierto solo para streaming

“Streaming Outta Fenway”, el concierto de dos horas de la banda punk celta, marca la primera vez que se realiza una actuación musical en un estadio vacío - de cualquier tipo - en los Estados Unidos, para lo que contaron con la colaboración de Bruce Springsteen.

El espectáculo, “Streaming Outta Fenway”, de Bruce Springsteen y Dropkick Murphys se organizó para recaudar fondos para el Fondo de Resiliencia de Boston, Hábitat para la Humanidad y Alimentar a América.

Por COVID-19 Dropkick Murphys se presenta sin público

Incluso sin audiencia, Dropkick Murphys lleno de vida el estadio con varios de sus más famosos éxitos, terminando el espectáculo dando la bienvenida al icónico, Bruce Springsteen, en el jumbotron.

El mega concierto de Bruce Springsteen y Dropkick Murphys en el estadio de beisbol tuvo que realizarse sin público por la contingencia de COVID-19 que ha afectado a casi todos los países del mundo.

"¡Nos estás haciendo parecer viejos!" Casey bromeó con Springsteen, quien se rió en la pantalla. "¿Qué tienes 15 años?" Todo el grupo realizó "Rose Tattoo" de Dropkick Murphys y "American Land" de Springsteen.

Si te perdiste el espectáculo, no temas. El concierto estará disponible en el exclusivo canal de radio 20 E Street Radio de SiriusXM de Springsteen durante todo el fin de semana, a partir del sábado 30 de mayo a las 12 p.m. ET, domingo 31 de mayo a las 8 p.m. ET y termina el lunes 1 de junio a las 9 a.m. ET y algunas redes sociales.