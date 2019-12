MÚSICA: Billboard presenta los mejores álbumes del 2019 ¡Conócelos!

MÚSICA: Billboard presenta los mejores álbumes del 2019 ¡Conocelos!

Continúa la fiebre por elegir a lo mejor de lo mejor y Billboard no se queda atrás, ya sea lo mejor de la década o simplemente lo mejor del 2019, año con el que nos preparamos para recibir los nuevos años 20s.

Desde nombrar al “Artista de la Década”, o la “Mejor Película de la Década”, o presentar a aquellos artistas que rompieron récords de reproducción en Spotify, todos los medios especializados, críticos o incluso el público a través de votaciones en línea participaron en esta dinámica.

Por eso, Billboard se unió a la tendencia pero a una escala más pequeña; además de presentar a los campeones de la década, nos presentaron los álbumes más exitosos de 2019.

TOTAL DOMINIO FEMININO

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” de Billie Eilish

La estrella de 17 años sorprendió a cuando su álbum debut se colocó como el No. 1 de Billboard, lo que la convirtió en la artista más joven en alcanzar ese lugar, además la consolidó como un referente cultural que ha hecho que se busque reinventar al género pop.

“Lover” de Taylor Swift

El álbum más pop de la cantante que comenzó como una artista country, y el estándar de su consolidación como la “Artista de la Década de Billboard”. Pese a su música upbeat, es el trabajo más político de la cantante con temas como “You Need to Calm Down”.

“Thank U, Next” de Ariana Grande

En 2018 fue nombrada la “Mujer del Año de Billboard”, y en 2019 regresó con el que es considerado el mejor álbum de su carrera, al menos hasta el momento. “Thank U, Next” le valió tres canciones en la lista Hot 100 de Billboard y un gran número más de premios.

“Cuz I Love You” de Lizzo

El álbum éxito del verano le valió ocho nominaciones a los Grammy´s 2020, mientras que el sencillo “Truth Hurts” fue un hit a nivel mundial. Una década de experiencia hizo de este álbum la combinación perfecta de rock, rap, gospel y pop.

“Norman F--kin Rockwell” de Lana del Rey

Reconocida como la “Mejor Artista Alternativa de la Historia”, Lana del Rey es otro nombre que lleva más de una década formándose en la industria. Aclamada por los críticos en todo el mundo, su más reciente álbum es el más artístico, elaborado y fuera de lo ordinario que ha sacado hasta el momento.

“Homecoming: The Live Album” de Beyoncé

Este álbum presenta el relanzamiento de algunos de los éxitos más grandes de la icónica artista como “Crazy In Love” y “Single Ladies”. Considerado una obra maestra, es el álbum creado a partir de la emblemática presentación de Beyoncé en Coachella 2018, que además inspiró un documental en Netflix.

DEL LADO MASCULINO

Aunque las mujeres dominaron los primeros lugares de los mejores álbumes de 2019, la lista no estaría completa sin el resto del Top Ten.

“Oasis” de J Balvin y Bad Bunny

“Hollywood´s Bleeding” de Post Malone

“Happiness Begins” de Jonas Brothers

“Erys” de Jaden Smith

