MÚSICA: Becky G lanza “They Ain't Ready” para ayudar a estudiantes de Los Ángeles

Becky G regresó a la escena musical con su nuevo sencillo, “They Ain't Ready”, cuyas ganancias serán donadas estudiantes de bajos recursos de Los Ángeles, gracias a la fundación LA Students Most In Need en California, Estados Unidos.

Del Instagram de Becky G

“They Ain't Ready” ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Becky G, donde ha alcanzado las 1,083,393 reproducciones en menos de una semana de su esperado estreno, anunciado apenas 3 días antes en Instagram.

“En ese momento, esta canción tenía la intención de inspirar a otros a luchar por el amor y unirse a pesar de sus diferencias. Hoy, no solo representa eso, sino también esperanza”.

En el vídeo oficial de “They Ain't Ready”, Becky G muestra una imagen muy sensual de “chica mala” cuyo novio problemático los mete en varios problemas como peleas de bar, además la intérprete de ascendencia latina presume sus habilidades como motociclista.

Becky G ayuda a estudiantes de Los Ángeles

Al anunciar el lanzamiento de “They Ain't Ready”, Becky G también le informó a sus fans que las ganancias del nuevo sencillo serían donadas a la fundación, LA Students Most In Need, encargada de ayudar a estudiantes de bajos recursos en Los Ángeles.

En el vídeo oficial de “They Ain't Ready”, ahora disponible en el canal de YouTube de Becky G, se agregará un enlace especial para que los usuarios podrán donar a la causa.

“Hay muchas maneras en que podemos ayudar, no solo para mantener a los niños seguros, sino también para ayudarlos a mantenerse al día con sus estudios y seguir aprendiendo. Estamos todos juntos en esto”.

Además, Becky G lanzará mercancía especial sobre el tema, “They Ain't Ready”, cuyas ganancias serán donadas para ayudar a estudiantes de Los Ángeles de escasos recursos y con dificultades para continuar sus estudios.