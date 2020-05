MÚSICA: Artista country supera récord de Taylor Swift en Hot Country Songs

Taylor Swift perdió su récord en la lista Hot Country Songs ante la interprete country, Maren Morris cuyo éxito, “The Bones” es el nuevo tema en ocupar el puesto No.1 por más semanas seguidas.

Maren Morris quita récord country a Taylor Swift

A pesar de la dura competencia de singles exitosos como "Chasin 'You" de Morgan Wallen y "I Hope" de Gabby Barrett, Maren Morris se aferra al puesto número 1 en la lista de canciones de Country Hot de Billboard esta vez, que clasifica las pistas country más escuchadas, entre las que se encuentran las canciones de Taylor Swift.

La canción de Maren Morris ha liderado el listado durante semanas , y hace historia al romper un récord establecido previamente por uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos, Taylor Swift.

"The Bones" ahora se ha mantenido en el número 1 en la lista de países por 11 turnos consecutivos, lo que no lo convierte en uno de las canciones líderes en la historia del Hot Country Songs, pero cuando se consideran todos los músicos y todos los géneros, la lista se reduce y de repente, la melodía se vuelve históricamente significativa.

Taylor Swift pierde ante Maren Morris

Con 11 semanas en el número 1 del ranking más importante de canciones country en los EE. UU., "The Bones" ahora se ubica como el campeón entre las canciones lanzadas por mujeres solistas y que no son un dueto, según Billboard.

Eso simplemente significa que ninguna otra canción comercializada como un corte en solitario por una artista femenina ha vivido en el ático durante tanto tiempo como lo ha hecho el último éxito de Morris.

“The Bones", compitió con "We Are Never Ever Getting Back Together" de Taylor Swift, que gobernó durante 10 semanas y comenzó a fines de 2012. Ese sencillo número 1 (en las listas Hot Country Songs y Hot 100) mantuvo este récord durante años, pero ahora ha sido superado.

No es probable que Taylor Swift recupere su corona con futuros singles, ya que se ha centrado en la música pop pura desde hace bastante tiempo.

Mientras que "The Bones" ahora se erige como el tema de más larga duración cuando se trata de melodías con solo una mujer soltera acreditada, la canción corre en los mejores lugares en comparación con el campeón de todos los tiempos.

Bebe Rexha, quien dice ser la intérprete que ha estado más tiempo en la cima de la lista del Hot Country Songs, ni siquiera está cerca de la nueva cantante.