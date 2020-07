MÚSICA: 10 álbumes indie que te encantarán si te gusta Folklore de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó un álbum durante el fin de semana titulado Folklore que grabó durante la cuarentena. Ella co-escribió algunas canciones con Aaron Dessner de The National y reclutó a Justin Vernon de Bon Iver para cantar en una de las canciones, "Exile".

Taylor Swift siempre ha sido fanática del folk / indie rock / pop, pero esta es su primera vez haciendo un álbum que es muy adyacente al indie.

Taylor Swift estrena "Cardigan", primer sencillo de "Folklore"

Aunque muchos de sus fanáticos adoran a The National y a artistas y byas independientes similares, todavía hay algunos que consideran a "Folklore" de Taylor Swift como su entrada para el indie.

Si eres uno de esos fanáticos y anhelas álbumes similares que sean igual de impresionantes, aquí hay algunos que definitivamente debes ver.

Punisher de Phoebe Bridgers

Por qué deberías escuchar: Phoebe ha sido apodada por algunos de sus fanáticos como "emo Taylor Swift" y muchos quieren que ella también colabore con la ganadora del Grammy. Sus canciones son tan encantadoras y tiene una habilidad innata para escribir canciones ricas en historias que invitan a los oyentes a su mundo. Punisher definitivamente se quedará contigo.

Pistas destacadas: "Garden Song," "Kyoto," "Punisher," "Chinese Satellite," y "I Know the End."

Historian de Lucy Dacus

Por qué deberías escucharlo: Lucy Dacus es una de las mejores artistas indie folk. Si bien vale la pena echarle un vistazo a sus dos álbumes en solitario, este se siente más arraigado en los temas sobre los que Taylor Swift es conocida por escribir.

En este álbum, Lucy se dirige a un amor pasado, recordyo cómo su relación vaciló. "Night Shift" en particular es una de mis canciones de ruptura favoritas de todos los tiempos.

Pistas destacadas: "Night Shift" e "Historians".

Rooms with Walls y Windows de Julie Byrne

Por qué deberías escuchar: Julie Byrne es una artista folk independiente muy subestimada y este álbum en particular es uno de los discos más bellos que he escuchado. Su estilo de composición es diferente y más abstracto que el de Taylor Swift, pero, al igual que las canciones de Folklore, cada canción te lleva de inmediato a un espacio sereno y reconfortante. Canciones como "Holiday" seguramente conquistarán a Swifties.

Pistas destacadas: "Wisdom Teeth Song," "Attached to Us Like Butcher Wrap," "Holiday," y "Prism."

Sad Songs for Dirty Lovers de The National

Por qué deberías escucharlo: Otros fanáticos de The National podrían recomendar discos como Trouble Will Find Me o High Violet, pero como fanático, creo firmemente que Sad Songs for Dirty Lovers es su música más similar a la de Taylor Swift.

Es dramático y animado, con canciones sobre romances complejos. Además, "Patterns of Fairytales" en particular recuerda mucho a las canciones de Taylor Swift.

Pistas destacadas: "Murder Me Rachael," "Thirsty," "Sugar Wife," "Trophy Wife," "Patterns of Fairytales," y "Lucky You."

Retired from Sad, New Career in Business de Mitski

Por qué deberías escuchar: Hay una razón por la cual Mitski se ha convertido en una de las artistas independientes más gryes del mundo, con su nombre en casi todas las alineaciones del festival (pre-pyemia, por supuesto).

Al igual que Taylor Swift, Mitski tiene una capacidad alucinante para aprovechar los sentimientos que son tan difíciles de expresar, escribiendo canciones que ayudan a las personas a sentirse vistas, particularmente cuyo se trata de asuntos del corazón. Este álbum es un gran punto de partida para entrar en Mitski, y aunque suena muy diferente al Folklore, los fanáticos de Taylor Swift seguramente lo disfrutarán.

Pistas destacadas:"Goodbye, My Danish Sweetheart," "Because Dreaming Costs Money, My Dear," "I Want You," "Square," y "Strawberry Blonde."

More Adventurous de Rilo Kiley

Por qué deberías escuchar: Antes de Taylor Swift, estaba Rilo Kiley. Jenny Lewis se convirtió en una leyenda independiente por escribir canciones extremadamente relacionadas sobre sus experiencias personales, incluidas canciones muy crudas e ingeniosas sobre experiencias románticas dolorosas. (Y sí, Jenny y Taylor tienen un amor pasado en común: Jake Gyllenhaal).

Aunque More Adventurous es muy diferente del folklore, Jenny adopta un enfoque muy similar, combinyo canciones autobiográficas con historias de ficción convincentes. Además, "Portions for Foxes" ha sido una de mis canciones favoritas durante una década y es un himno para cualquiera que se haya enamorado de alguien completamente equivocado para ellos.

Pistas destacadas:"It's a Hit," "Does He Love You?," "Portions for Foxes," "I Never," "More Adventurous," y "A Man/Me/Then Jim."

Infinite Worlds de Vagabon

Por qué deberías escucharla: Laetitia Tamko, que se conoce con el nombre artístico de Vagabon, es una compositora absolutamente talentosa y su voz es increíble. Este álbum puede tener una sensación diferente al folklore, pero aprovecha temas similares. Cuenta con canciones absolutamente impresionantes sobre el procesamiento del final de una relación.

Pistas destacadas: "Fear & Force" y "Cold Apartment."

Masterpiece de Big Thief

Por qué deberías escucharlo: como sugiere su título, este álbum es una obra maestra. Adrianne Lenker pinta imágenes con sus escritos, llevyo a los oyentes en un viaje a través de amores pasados.

Pistas destacadas: "Masterpiece," "Vegas," "Real Love," "Lorraine," "Paul," y "Velvet Ring."

Burn Your Fire for No Witness de Angel Olsen

Por qué deberías escucharlo: Angel Olsen se ha convertido en la reina de "sad girl indie", y este álbum es una gran introducción para aquellos que aún no han tenido el placer de llorar por su música. Es hermoso, solemne, y aunque tiene una mirada más pesimista del amor, seguramente ganará a algunos fanáticos de Taylor Swift.

Pistas destacadas: "Unfucktheworld," "Forgiven/Forgotten," "Hi-Five," "High & Wild," y "Windows."

Seven Swans de Sufjan Stevens

Por qué deberías escucharlo: muchas reseñas han comparado el folklore con el álbum de Sufjan Carrie & Lowell, pero en realidad creo que también suena muy similar a Seven Swans. Si no ha escuchado ninguno de ellos, definitivamente escuche ambos, aunque creo que este es un buen comienzo. Es absolutamente impresionante.

Pistas destacadas: "All the Trees of the Field Will Clap Their Hys," "The Dress Looks Nice On You," "To Be Alone with You," y "Abraham."