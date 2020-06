MUERE el cantante Chris Trousdale a los 34 años

Chris Trousdale era un famoso cantante estadounidense que se ha reportado que murió de coronavirus o COVID-19, a los 34 años de edad y el mundo del espectáculo internacional está conmocionado con la triste noticia.

Ha resaltado dentro de los primeros reportes que Chris Trousdale se encontraba internado en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y lamentablemente no se pudo salvar su vida, por lo que en redes sociales se informa sobre su muerte, pues amigos, familiares y fans del cantante lamentan su muerte inesperada.

“Chris Trousdale falleció el 2 de junio de 2020. Fue una luz para muchos y eso hará que sea extrañado por su familia, amigos y seguidores."

Por su parte la familia del artista pide respeto a través de Twitter y también al público le dice que si desea hacer una donación en su honor, por favor la haga a ASPCA -la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

RIP, Chris Trousdale ����

You will never be forgotten pic.twitter.com/xHEmgNDIAb — Jesse McCartney 24/7 (@JMacDaily) June 3, 2020

Por otro lado, Jane Gagle, amiga entrañable del cantante y con quien trabajó en el Pacific Ballet Dance Theatre, se encuentra muy triste por la fatal noticia, pues comentó que el cantante dejó este mundo a las 8:44 pm de ayer tras una horrible batalla con una infección aguda por estreptococo que ha apagado su cuerpo.

La carrera artística de Chris Trousdale

Chris Trousdale comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo cuando era solo un niño e intervino en varias producciones de teatro y también formó parte del grupo The Broadway Kids.

rest in peace, chris trousdale �� you will never be forgotten pic.twitter.com/FcvUeCH4vi — sladky (@ringoconfident) June 4, 2020

La fama de Chris Trousdale llegó y creció casi veinte años después, tras formar parte de Dream Street, una boy band con la que llegó al gusto del público con temas como It Happens Every Time, Sugar Rush y I Say Yeah.

Cabe destacar que en su faceta de actor, Chris Trousdale participó en diferentes películas, series y programas como Days of Our Lives, Shake It Up, Austin & Ally y Lucifer .