MUERE actor de “La Ley y el Orden” ¿Qué le ha pasado?

El mundo televisivo está de nueva cuenta de luto, luego de que se anunciara la muerte de uno de los famosos actores de la espectacular serie de televisión “La ley y el orden”, a causa del mal que está aquejando al mundo.

“Con el corazón roto estamos. No creo haberlo visto nunca sin una sonrisa en su rostro ”, escribió la coestrella de la serie Mariska Hargitay en Twitter . “Trajo amor y amabilidad a todas partes. Siempre listo con el chiste. El SVU Corredor nunca será el mismo. Te extrañaremos Josh. #ForeverInOurHearts ", ha compartido en un mensaje uno de los colaboradores de la famosa serie.

Las condolencias de los famosos, ante la muerte de Josh Wallwork

Por su parte Showrunner Warren Leight compartió una captura de pantalla de una publicación de Facebook: “Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros clientes y un hombre hermoso, Josh Wallwork, fallecieron por complicaciones de Covd-19. El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados “.

Hay que destacar que el currículum de Wallwork incluye vestuario para varias series de televisión, incluidas Madam Secretary, Bull y The Get Down, entre muchos otras más.

La muerte de este famoso actor de la serie “La Ley y el Orden”, fue anunciada por primera vez en una publicación de Facebook por Abdul Qadir:

"Es con el permiso de The Wallwork Family, y un gran corazón apoyado por sus seres queridos, que anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de Covid 19. Hoy hizo una transición pacífica a la tierna edad de 45 años. Eres amado por muchos ”, escribió Qadir. "Como siempre solíamos decir, 'Hasta la próxima,' mi amor '".

Cabe destacar que la serie “La Ley y el Orden”, trata sobre los detectives que forman parte de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía de Nueva York investigan delitos sexuales.