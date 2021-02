MUERE Ricardo Silva, FAMOSO actor de doblaje ¡Fans de Dragon Ball de luto!

El mundo del espectáculo, así como los fanáticos de Dragon Ball Z están de luto, ya que lamentablemente este domingo se informó que Ricardo Silva, cantante que prestó su voz para el tema principal de la caricatura falleció,

Se ha dado a conocer que este actor de doblaje tras permanecer varios días hospitalizado debido al covid-19 ha fallecido y ha resaltado que antes de este terrible hecho dejó un mensaje con su familia:

Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices y recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música.

La triste perdida de Ricardo Silva

Hay que destacar que la noticia tuvo eco en la comunidad dedicada al doblaje, que de inmediato compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter @MXDoblaje: Hasta siempre, Ricardo Silva. Tu voz quedará por siempre con nosotros. Un abrazo hasta el cielo.

Otro de los personajes que ha compartido sus condolencias es Mario Castañeda, quien presta su voz al personaje de Goku, se pronunció por la muerte de su compañero:

Qué triste es recibir estas noticias, qué difícil entenderlas y asimilarlas y, aun así, me siento afortunado por haberte conocido y haber compartido contigo aviones y comidas, risas y escenarios. Te quedas en el corazón, querido Ricardo. Haré una Genkidama.

Hay que destacar que Ricardo Silva fue una voz reconocida en América Latina Ricardo Silva fue catalogado como actor de doblaje y cantante mexicano; ya que su trabajo abarcó diferentes series animadas, tal es el caso de Digimon, Patoaventuras, Las Tortugas Ninja y Supercampeones; aunque saltó a la fama por interpretar "Cha-La Head-Cha-La", tema principal de la caricatura Dragon Ball Z.

Cabe mencionar que este reconocimiento dentro del mundo de los 'openings' lo llevo a ser un referente en varios países de Sudamérica, tal es el caso de Perú y Argentina, donde realizó presentaciones ante miles de personas.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Twitter y mantente informado.