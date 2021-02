MUERE Mary Wilson, la ÚLTIMA cantante de The Supremes

Mary Wilson es una de las famosas cantantes que fue una de las fundadoras del grupo The Supremes y del cual formó parte del grupo hasta su disolución en 1977 y ahora han dado a conocer que murió en su casa en Las Vegas.

Hay que destacar que esta cantante tenía 76 años, hasta el momento la causa de la muerte no ha sido revelada y fue el representante de Wilson, Jay Schwartz, quien confirmó que la artista falleció repentinamente, asó lo detalló:

El comunicado de la muerte de Mary Wilson

Berry Gordy, fundador del sello Motown Records, mediante un comunicado ha dado a conocer: Me conmovió y entristeció muchísimo enterarme del fallecimiento de un miembro importante de la familia Motown, Mary Wilson.

En el mismo comunicado Gordy ha expuesto tambien:

"The Supremes siempre fueron conocidas como las novias de Motown. Mary, junto con Diana Ross y Florence Ballad, llegaron a Motown a principios de la década de 1960..."

"Después de una serie sin precedentes de éxitos número uno, programas de televisión y clubes nocturnos, abrieron las puertas para ellas mismas, otros artistas de Motown y muchas otras personas. Siempre estuve orgulloso de Mary..."

“Era toda una estrella por derecho propio y, a lo largo de los años, siguió trabajando duro para impulsar el legado de The Supremes”.

Hay que destacar que The Supremes fue uno de los grupos femeninos más exitosos e influyentes de la música moderna, con el que conquistaron las listas de los años sesenta de todo el mundo con temas como “You Can’t Hurry Love”, “Stop! In the name of love” y “Baby love”.

Hace poco Wilson publicó un video en su canal de YouTube anunciando que estaba trabajando con Universal Music en el lanzamiento de música en solitario, incluido el álbum inédito “Red Hot” que grabó en la década de 1970 con el productor Gus Dudgeon.

Cabe destacar que Wilson nació el 6 de marzo de 1944 en Greenville, Estados Unidos. Junto a Ross y Ballard, la intérprete participó en los 12 éxitos número 1 de The Supremes de 1964 a 1969.

Después de que Ross dejara el grupo en 1970, Wilson siguió formando parte del trío. Posteriormente lanzó dos álbumes en solitario y fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 1988.

