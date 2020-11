Televisa: MUERE Magda Rodríguez, productora del Programa Hoy ¡Lamentable!

MUERE Magda Rodríguez ¡LUTO en Televisa!

Televisa está de luto, luego d eque se diera a conocer una terrible noticia para el medio del espectáculo, pues ha fallecido la adorada productora del Programa Hoy, Magda Rodríguez.

Luego de estar entre varios rumores de su salida de Televisa, se ha dado a conocer por medio de las rees sociales el fallecimiento de la madre de la cantante y conductora Andrea Escalona.

Fue por medio de Twitter que el periodista Gil Barrera ha comentado que Televisa y el Programa Hoy están de luto, por la inesperada muerte de la reconocida productora de Televisa.

Por su parte la televisora de San Ángel ha confirmado la noticia con una publicación en Twitter que dice así: Con Profundo Pesar se informa el Lamentable Fallecimiento de la Productora Magda Rodríguez. Descanse En Paz @magdaproducer

Con Profundo Pesar se informa el Lamentable Fallecimiento de la Productora Magda Rodríguez



Descanse En Paz @magdaproducer pic.twitter.com/ucfYj9Zwoh — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 1, 2020

Acababa de cumplir años

No hace mucho los conductores del Programa Hoy agasajaron a Magda Rodríguez con un pastel y palabras de cariño, en particular Andrea Legarreta y Galilea Montijo, con quienes se ha dicho que Rodríguez no tiene buena relación.

“Muchas gracias a todos por sus detalles, por hacerme tan feliz”, dijo conmovida por las muestras de cariño.

“Te amamos Magda”, comentó Galilea Montijo.

En este momento me confirman que la Productora Magda Rodríguez falleció ¡Lamentable noticia! No lo puedo creer... ���� Descansa en Paz. pic.twitter.com/RLdeygTqYV — Angélica Palacios (@APalaciosReal) November 1, 2020

En pleno festejo la productora de Televisa explicó que le regaló a los presentadores de la emisión matutina de Televisa una libreta en blanco para que escriban todo lo que quieren hacer juntos el próximo año, pues como se recordará, Magda seguirá al frente de Hoy un año más.

¿Quién era Magda Rodriguez?

Muere Magda Rodríguez, productora del Programa Hoy

Productora galardonada de televisión que habría desarrollado una exitosa carrera produciendo programas para TV Azteca y Televisa. Es conocida particularmente por su trabajo el programa Enamorándonos y por el programa matutino de Telemundo ganador de un Emmy, Un Nuevo Día.

Sus padres, Malena Doria y Jorge del Campo, fueron dos de los primeros actores de Televisa y la introdujeron en el mundo de la televisión desde temprana edad.

Cabe destacar que esta famosa productora de Televisa se hizo popular en Instagram compartiendo fotos familiares y tras bastidores y ahora tiene más de 300.000 seguidores.

¿Qué crees que haya provocado la muerte de Magda Rodriguez?