Fallece la hija de Silvia Pinal

El martes pasado, el canal de las estrellas transmitió uno de los capítulos más fuertes y dramáticos de la bioserie ’Silvia Pinal frente a ti’.

El capítulo relató la trágica muerte de Viridiana Alatriste, quien fuera hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, quien murió en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982, a los 19 años de edad.

Sylvia Pasquel, recordó en una entrevista que Viri, a como la llamaban sus seres queridos, ese noche asistió a una fiesta que sus compañeros de teatro le organizaron para despedirla de la obra ‘Tartufo’.

Pasquel mencionó que muy temprano a la mañana siguiente, sonó el teléfono de su casa y fue en esa llamada donde le anunciaron que Viridiana había sufrido un grave accidente; sin embargo, cuando llegó al lugar de los hechos, pudo ver el cuerpo de su hermana yaciendo sin vida.

En su bioserie, Silvia Pinal describe de esta manera el episodio de su vida en el que Viridiana Alatriste murió en un accidente automovilístico:

En ese entonces, la primera actriz compartía créditos con su hija en la telenovela ‘Mañana es Primavera’ y además, estaba próxima a casarse con el político mexicano Tulio Hernández Gómez.

Aunque Silvia Pinal no quería que se realizara ningún festejo para el que sería su cuarto enlace matrimonia, narra la actriz que, convencida por Tulio, de quien se separó en 1995, hicieron de la boda un homenaje dedicado a Viridiana.

Sin duda alguna, tras estas decisiones, Silvia Pinal también fue duramente criticada por no guardar un riguroso luto, además de ser tachada de frívola por casarse a tan poco tiempo de la muerte de Viri.

“Todo el mundo me juzgó, algunos minimizaron mi dolor y me trataron de frívola; otros en cambio, me veían como una mujer fuerte, inmune a la tristeza. El vacío que me dejó mi hija es tan enorme que la única forma que encontré para convivir con el fue metiéndome de lleno al territorio que me hace fuerte: mi trabajo”.