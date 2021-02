MUERE Cristopher Plummer, el veterano de los Premios Oscar

Cristopher Plummer, el actor más veterano en ganar un Oscar ha fallecido a los 91 año, su esposa, Elaine Taylor, detalló que el histrión falleció en su casa de Connecticut, Estados Unidos y el mundo del espectáculo se ha puesto de luto.

Lamentablemente el actor Christopher Plummer, protagonista del mítico musical The Sound of Music junto a Julie Andrews, ha fallecido este viernes a los 91 años en su casa de Connecticut (EE.UU.), según ha confirmado su familia.

Por su parte, su amigo y representante Lou Pitt expresó al diario especializado Deadline lo siguiente: Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses.

La trayectoria y polémicas de Cristopher Plummer

Hay que destacar que Plummer pasó los últimos 75 años tanto en las tablas como en pantalla, pues trayectoria cuenta con más de 100 películas, entre las que destaca su trabajo como el Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 dirigido por Robert Wise.

Sin embargo, el actor estuvo “furioso” durante décadas por su trabajo en dicha cinta. Según dijo a The Guardian en 2018, cuando descubrió que su voz de cantante iba a ser doblada en La novicia rebelde, no podía creerlo:

Había trabajado en mi canto durante tanto tiempo, pero en esos días, tenían a alguien capacitado que cantaba a través del doblaje. Dije: ‘¡La única razón por la que hice esta maldita cosa fue para poder hacer un musical en el escenario en una película!

Pero al tiempo expresó que su disgusto con la producción ya no era tal. “He hecho las paces con ella. Me molestó muchísimo al principio. Pensé: ‘¿Esta gente nunca ve otra película? ¿Es este el único que han visto? ... Pero estoy agradecido con la película, y con Robert Wise, que es un gran director y un caballero, y con Julie [Andrews], que sigue siendo una gran amiga”, citó el medio británico.

Cabe destacar que Plummer obtuvo un Oscar por la cinta Beginners en 2011 y fue nominado por All The Money in the world, dirigida por Ridley Scott. En dicha película, reemplazó a Kevin Spacey en el papel de J. Paul Getty, luego de que Spacey fuera denunciado por abuso.

