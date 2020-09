MUERE Alien Huang en EXTRAÑA forma a sus 36 años en Taiwán

MUERE Alien Huang en EXTRAÑA forma a sus 36 años

Alien Huang es un famoso cantante y actor taiwanés que recientemente fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en su domicilio, según informó la policía local, en el distrito de Beitou de Taipei.

El artista fue hallado con una camiseta puesta pero sin ropa interior en el momento de su muerte y se encontraron manchas de sangre en el suelo, según Apple Daily Taiwan.

La misteriosa muerte de Alien Huang

Se ha dado a conocer que las cámaras de seguridad grabaron al joven entrar a su casa a las 19:15 horas y no volvió a salir y el padre del fallecido entro a su casa a la mañana siguiente y encontró a su hijo en el suelo.

También se ha dado conocer, que en el lugar de los hechos no se encontraron drogas, alcohol ni señales de entrada forzada, por lo que policías investigan el caso y no se ha confirmado los motivos de la muerte.

La misteriosa muerte de Alien Huang

Hay que recordar que Huang hizo su última aparición en las redes sociales con una publicación en Instagram Stories el 15 de septiembre.

Ex miembro de la banda japonesa HC3, y también de la agrupación taiwanesa Cosmo, Huang (también conocido como Xiao Gui o Little Ghost) había construido una amplia carrera en televisión y cine que incluye películas “Din Tao: Leader of the Parade” y la reciente “Actuando por amor”.

Como solista, lanzo varios álbumes, pero era más conocido como actor en numerosos dramas de televisión y, últimamente, como actor habitual en programas de entretenimiento, incluidos “100% Entertainment” con Show Lo y “Mr. Player”. con Jacky Wu y en 2008, Huang lanzó AES (Alien Evolution Studio) una marca de ropa que todavía está en el negocio. También publicó tres libros de ilustraciones.

Alien Huang

Cabe destacar que es alarmante que Huang es la tercera celebridad asiática que muere a la edad de 36 años en tres días consecutivos, ya que la actriz japonesa Ashina Sei se quitó la vida el 14 de septiembre, así como la coreana Oh In-hye que fue hallada inconsciente en su domicilio, luego de que un conocido llamara a emergencias tras no poder comunicarse con ella. Fue reanimada y logró entrar al hospital estabilizada. Sin embargo, el domingo a la tarde falleció.

¿Crees que este cantante se quitó la vida?