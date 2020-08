MTV VMA's 2020: The Weeknd gana la categoría a Mejor Video del Año

MTV VMA's 2020: "X" gana la categoría a Mejor Vídeo del Año

El día de hoy se ha celebrado la edición 2020 de los MTV Video Music Awards y una de las categorías más esperada es la de Vídeo del Año, terna que premia a la mejor producción audiovisual de la industria de la música que logra causar furor entre los fieles fanáticos de los artistas.

La categoría de la edición de este año en los MTV VMA's estuvo bastante reñida pues los nominados fueron ‘everything i wanted’ de Billie Eilish, ‘Rain On Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande, ‘Godzilla’ de Eminem y Juice WRLD, ‘Life Is Good’ de Future y Drake, ‘The Man’ de Taylor Swift y ‘Blinding Lights’ de The Weeknd.

'Blinding Lights' es el Mejor Video del Año

Tras varias semanas de arduas votaciones, los fanáticos de la música decidieron que ‘Blinding Lights’ de The Weeknd ganará la categoría a Mejor Video del Año y no sorprende que haya podido llevarse el Moonman a casa, pues no se puede negar que su producción audiovisual es tan espectacular que merece tener todo el reconocimiento del mundo.

¡ES OFICIAL! ��



El Video del Año en los #VMAs 2020 es nada más y NADA MENOS que Blinding Lights de The Weeknd �� pic.twitter.com/GFBw4m2SdY — MTVLA (@MTVLA) August 31, 2020

Al momento de pasar a recoger su premio, el cantante quiso dejar muy en claro que no deseaba celebrar este reconocimiento y que lo único que le importaba era pedir justicia por Jacob Blake y Breonna Taylor, personas afroamericanas que fueron asesinadas por la policía estadounidense.

The Weeknd logró ganar dos de las seis categorías en las que se encontraba nominado en esta edición 2020 de los MTV VMA's, siendo esta la más importante de dicho evento además de haberse posicionado como el líder de su género al adjudicarse la terna a Mejor Vídeo R&B con ‘Blinding Lights’.

El vídeo musical de ‘Blinding Lights’ se estrenó a principios de año y forma parte de la cuarta producción discográfica del cantante, la cual se titula ‘After Hours’; hasta el momento se sabe que cuenta con más de 224 millones de visitas en la plataforma de Youtube y sigue ocupando las primeras posiciones de las listas de popularidad más importantes de Estados Unidos.

