MTV VMAs 2020: CNCO gana el premio a la mejor presentación de cuarentena

Los MTV VMA´s sin duda dieron todo un espectáculo de primer nivel, a pesar de las limitaciones que tuvo la gala por la pandemia del COVID-19, los artistas demostraron que no necesitaban grandes producciones para lucir su talento.

Tal es el caso de la categoría “Mejor presentación de cuarentena”, en donde se buscó premiar al cantante que haya demostrado que aún a la distancia puede hacer vibrar al público.

En esta edición de la premiación algunas actuaciones tuvieron que ser pregrabadas, mientras que otras serán en vivo desde distintos escenarios de la ciudad de Nueva York.

Pero algunos artistas como el rapero de “The Box” Roddy Ricch canceló su actuación “por cuestiones de cumplimiento del COVID de último minuto”. Y el reguetonero J Balvin, también canceló de último momento sin dar explicaciones aunque se rumora que fue por síntomas de COVID-19, ya que el cantante declaró en fechas pasadas haber sido contagiado del virus.

Los ganadores de esta categoría fue CNCO, la boy band quienes hicieron una presentación en la serie Unplugged at Home de MTV, para interpretar sus canciones "De Cero" y "Honey Boo" y a unque los cinco miembros estaban en cuarentena en diferentes lugares, el formato acústico del programa permitió que cada una de sus voces brillara a pesar de la distancia.

Los otros artistas nominados

Lady Gaga con “Smile” from One World: Together At Home, era la favorita para llevarse el premio, puesto que su presentación durante dicho concierto fue aplaudida en todo el mundo, ya que esta ha sido una de las mejores versiones que se ha escuchado de esta melodía, junto a la de Michel Jackson e Il Divo.

"Sonríe aunque te duela el corazón, sonríe aunque se esté rompiendo", comentó la Mother Monster durante la cuarentena del coronavirus.

Chloe & Halle también formaron parte de los nominados a la categoría con “Do It” from MTV’s Prom-athon, evento dedicado a los graduados durante la cuarentena por coronavirus, quienes no pudieron celebrar sus graduaciones de manera normal.

Post Malone con “Nirvana Tribute” también fue uno de los artistas más votados para formar parte de la lista de las mejores presentaciones desde aislamiento.

DJ D-Nicec con Club MTV presents #DanceTogether, fue sin duda uno de los competidores más duros de vencer, ya que su presentación transmitida el pasado 25 de abril, fue sin duda una de las mejores fiestas desde casa nunca antes vistas, ya que no solo brindo musica y luces en vivo, sino que apoyó a la fundación “Save The Music”.

Una de las presentaciones más orgánicas fue sin duda la de John Legend #togetherathome Concert Series, en donde cantó clásicos vestido solo con una bata e incluso su esposa, Chrissy Teigen, también apareció en el show vestida con una toalla mientras le daba una serenata con "Everybody Knows".

Esta fue una de las categorías más reñidas, pero sin duda todos los nominados dieron su máximo esfuerzo para distraer a sus fanáticos de todo lo que sucedía en el mundo. ¿Cuál fue tu presentación favorita de cuarentena? ¿ CNCO es un digno ganador de la categoría?