MTV VMAS 2020: Lady Gaga y Ariana Grande vuelven locos a los fans con Rain On Me

Desde el estreno del álbum Chromatics, Lady Gaga ha dado mucho de que hablar, y una de las canciones que, por mucho, ha conquistado el corazón de todos los internautas, sean fans o no de esta famosa, es “Rain on Me”, junto a la diva Ariana Grande.

La pandemia por Coronavirus ha hecho que no podamos ver el tour de Lady Gaga ni a estas famosas cantando juntas en un escenario, pero eso se acabó este 30 de agosto, cuando en el escenario de los VMAS 2020, ambas intérpretes cautivaron a los seguidores con un tremendo espectáculo sin precedentes.

Por supuesto, las reacciones por parte del público no se hicieron esperar pues este Medley, que también incluyó la canción 911 del álbum Chromatica se convirtió en tendencia, y a través de Twitter posicionaron el nombre de Lady Gaga, Ariana Grande, y el de la canción Rain on Me en tendencias, incluso antes de la presentación, pues como ya mencionamos, esta fue una de las más esperadas, desde que se dio a conocer que estas famosas cantarían juntas, los fans no dudaron en manifestarse.

La emperadora de Chromatica recogiendo su 2º #VMAs a canción del año por Rain On Me.

Leyendita. Y las mascarillas me están dejando Shooketh pic.twitter.com/wyRgPrzbhe — Darko (@DarkoPN1) August 31, 2020

Además la actriz de Star is Born demostró su talentó para tocar el piano, con una versión acústica de Stupid Love.

Así fue la presentación de Rain on Me

Esta es una de las canciones que más premios se ha llevado en esta edición de los VMAS 2020, y es que tal parece que la combinación de estas dos divas ha sido un éxito, y se está viendo reflejado en la premiación.

De hecho, esta canción cuenta con más de 195 millones de visualizaciones en su video oficial de Youtube, unos 14 millones de reproducciones más en su versión de audio en Youtube, siendo una de las canciones con más popularidad durante esta cuarentena.

La presentación ha sido icónica, y pasará a la historia como una de las más aplaudidas, pues estas dos divas juntas han sido un dúo dinámico épico. ¿Te gustó la presentación de Lady Gaga y Ariana Grande?.