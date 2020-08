MTV VMAs 2020: Lady Gaga y Ariana grande ganan "Mejor colaboración"

Los VMAS 2020 es uno de los eventos más esperados dentro de la industria musical, sobretodo por la extrema competitividad de los nominados a sus categorías, quienes apuestan todo por llevarse la estatuilla a casa,

La categoría a “Mejor colaboración” está pensada para esos grandes éxitos que llegaron el año pasado a voz de dos o más artistas de la industria y que se ganaron un puesto en los corazones de los amantes de la música.

Dos SIEMPRE son mejor que uno, y ellos nos lo dejaron CLARÍSIMO �� El #VMA a Mejor Colaboración es para Lady Gaga y Ariana Grande por Rain on Me ☔ pic.twitter.com/iKp4uJV37t — MTVLA (@MTVLA) August 31, 2020

Los Nominados

Sin duda, las favoritas para ganar este premio son las conductoras de esta edición de los MTV VMAs, Lady Gaga y Ariana Grande, quienes sorprendieron al mundo con “Rain On Me”, en donde mostraron sus mejores pasos de baile y atuendos de otro mundo.

Esta melodía, ocupó los primeros puestos de la listas de popularidad durante varias semanas y fue protagonista de varios escándalos internacionales, entre los que se encuentra la censura de la canción en algunos países del reino unido, por ser considerada una melodía que hacía que no dejara de llover.

Ariana Grande figuraba con otro éxito en la lista, siendo “Stuck with U” su famosa colaboración con Justin Bieber, la acreedora de los primeros puestos en las plataformas digitales y ganándose el corazón de muchas fans del intérprete de “Baby”

Black Eyed Peas y J Balvin, también formaron parte de la competencia con su exito “RITMO (Bad Boys For Life), canción que fue nominada a los premios juventud en la categoría “La más pegajosa”, pero que terminó llevándose Karol G con Nicky Minaj.

“Tusa” sin duda fue la canción favorita de muchos durante el verano del año pasado y llegó a la competencia para arrasar con las categorías en donde se encuentra incluida, entre las que destaca “Mejor video latino” en donde compite por ser lo mejor de la música latina, entre varios éxitos del reggaeton.

La canción de Pop Soul de Ed Sheeran con Khalid titulada “Beautiful People” también formó parte de los nominados a mejor colaboración, siendo una de las favoritas para llevarse el premio, ya que en fechas pasadas también fue nominada dentro de los iHeartRadio Music Awards “A la Mejor Letra”

Los últimos integrantes de la lista de nominados a la categoría de mejor colaboración fue , “Life Is Good” del cantante Future con el rapero Drake, quienes sorprendieron al mundo con la canción al estilo de trap.

Te puede interesar: "Rain on me” de Lady Gaga y Ariana Grande, censurada

Lady Gaga fue la ganadora, con su canción Rain On Me junto a Ariana Grande ¿Quién crees que debió llevarse la estatuilla? ¿Sientes que Rain On merecía ganar el premio?