MTV VMA 2020: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación?

MTV Video Music Awards 2020: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación?

Los MTV Video Music Awards en su edición 2020 se han salvado de ser cancelado a raíz de los estragos que ha dejado la pandemia y por eso aquí te informamos todos los detalles para que no te pierdas ni un momento de esta esperada premiación musical.

Se ha adelantado que con increíbles participaciones y de una manera muy diferente a lo que se está acostumbrado a ver, se realizará esta premiación, pues debido a la pandemia mundial por coronavirus, este año será sin público y con presentaciones que no se llevarán a cabo en un mismo escenario, sino en distintos puntos emblemáticos de Nueva York.

Este evento es imperdible, ya que grandes artistas como Lady Gaga con Ariana Grande, The Weeknd, Miley Cyrus y BTS harán participaciones en vivo desde puntos desconocidos de la Ciudad de Nueva York, así como Doja Cat, CNCO y Maluma.

Hay que destacar que una de las presentaciones más esperadas de este año es la de Ariana Grande y Lady Gaga, quienes se unen para presentar su exitosa colaboración 'Rain on me'. Este año se marca el regreso de Gaga al escenario de la premiación musical, ya que desde 2013 no se ha presentado en la ceremonia.

Se ha rumorado también que se ofrecerán actuaciones desde distintos puntos de la ciudad, entre Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens y Manhattan, esto para evitar aglomeraciones de público y así cuidar a los asistentes de contagio por coronavirus (Covid-19).

¿Cuándo y a qué hora son?

Los MTV Video Music Awards 2020 se realizarán el próximo domingo 30 de agosto a las 19:00 horas (Estados Unidos). México-19:00 Colombia y Perú-19:00 Chile y Paraguay-20:00 Argentina-21:00

¿Dónde ver los MTV Video Music Awards 2020?

La premiación será televisada por los canales de MTV y también podrás verla online a través de la página web: http://www.mtv.com/vma En México podrás ver la ceremonia de premios en los siguientes canales: Izzi-canal 236 Dish-canal 260.