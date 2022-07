MTV Miaw 2022: Lista completa de ganadores

Se debe destacar que las actuaciones han enmarcado la entrega de los galardones en las 36 categorías y dos premios especiales Transforma MIAW en cuanto a la lucha por los Derechos LGBTQ, que fue otorgado a Natalia Lane y el galardón Transforma MIAW Igualdad de Género dado a Mitzy Violeta Cortés.

El día de ayer se llevaron a cabo las grabaciones de la edición 2022 de los Premios MTV Miaw desde el Pepsi Center de la Ciudad de México. Presentados por la cantante Becky G y la influencer Jimena Jiménez, los asistentes pudieron disfrutar de grandes presentaciones musicales en el que es considerado uno de los eventos más esperados del año.

La famosa entrega de premios juveniles estuvo amenizada con las actuaciones de Natanael Cano, Tini, Manuel Turizo, Becky G, Guaynaa y Moderatto, este último tuvo como invitados en el escenario al rapero Aczino, la cantante Nicole Favre y la actriz y cantante Danna Paola.

El evento se llevó a cabo el viernes 8 de julio desde el Pepsi Center de la CDMX.

Para sorpresa de muchos, Kenia Os se convirtió en la máxima estrella de la noche, al lograr ganar 3 de las 4 categorías en las que estaba nominada. BTS tampoco pasó desapercibido y ganó las dos categorías en las que contendía, éxito que se le suma al furor que ha causado su nuevo álbum de antología titulado ‘PROOF’.

Lista completa de ganadores

Y también gana el premio a 'Artista + Chingón de México', una de las categorías más importantes de los #MTVMiaw2022pic.twitter.com/6IJYiE0JCZ — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) July 9, 2022

Además de las 36 categorías, la cadena MTV dio el Premio Transforma MIAW a las activistas Natalia Lane y Mitzy Violeta Cortés. Por su parte, Natalia Lane recibió el reconocimiento por su incansable lucha a favor de la comunidad LGBT+ y sus derechos, mientras que Mitzy Violeta Cortés fue reconocida por trabajar en la igualdad de género.

ICONO MIAW: Domelipa

CREADOR DEL AÑO: JD Pantoja

CREADOR GLOBAL CON MÁS CHISPA: Nils Kuesell

TREND GURU: Pongámoslo a Prueba

FAV NUEVA ESCUELA: Sonrixs

MIAWUDIO DEL AÑO: “Muy pegriloso” de Kimberly, la más preciosa

BOMBA VIRAL: Envolver Challenge de Anitta

RIDÍCULO DEL AÑO: Cachetada de Will Smith en los Premios Óscar 2022

COREO CRACK: Kenia Os

LIPSYNC MASTER: Mont Pantoja

CRAZY COLLABS: Iamferv y James Charles

FANDOM: Keninis de Kenia Os

CELEBRITY CRUSH: Danna Paola

PAREJA EN LLAMAS: Kevlex e Ignacia Antonia

STREAMER DEL AÑO: El Mariana

OBSESIÓN GAMER: Tortilla Land

ESPORTS TEAM: KOI

KILLER SERIE: ‘Euphoria’

AMO DEL PODCAST: Calle y Poché - Bilateral

COMEDY BOSS: Franco Escamilla

MOTOMAMI DEL AÑO: Daniela Rodrice

REALITY DEL AÑO: ‘La Venganza De Los Ex VIP’

REALEZA DEL REALITY: Manelyk de ‘La Casa de los Famosos’

PELI FOR THEWIN: ‘Spiderman: No Way Home’

ARTISTA MIAW: Karol G

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO: Kenia Os

ARTISTA + FLOW: Andy Rivera

ARTISTA + IDO ARGENTINA: Tini

HIMNO VIRAL: ‘Mamiii’ de Becky G y Karol G

ARTISTA EN LA MIRA: Kevin Kaarl

VIDEO DEL AÑO: ‘00:00’ de Siddhartha

HIT GLOBAL DEL AÑO: ‘My Universe’ de Coldplay y BTS

MUSIC-SHIP DEL AÑO: ‘Después de las 12’ de Ovi & Kim Loaiza

DOMINIO K-POP: BTS

STYLER DEL AÑO: Bad Bunny

FIT INFLUENCER: Cristiano Ronaldo

Te puede interesar: Eliminan a Carlos Feria de los Premios MTV Miaw 2022 por violento episodio

¿Dónde ver los MTV MIAW 2022?

La entrega de premios será televisada este próximo domingo 10 de julio.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la edición 2022 de los Premios MTV Miaw se transmitirá el próximo domingo 10 de julio en punto de las 8pm (Hora CDMX) por la señal de MTV Latinoamérica y a través de la plataforma de streaming Pluto TV.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales