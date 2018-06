MTV MIAW 2018: A qué hora y en qué canal ver los premios de MTV

Los MTV MIAW 2018 están de vuelta. La cadena de entretenimiento presenta desde el 2013 los Premios MTV MIAW 2018, ceremonia que reivindica a los mejores artistas de la cultura pop millennial. Para este año, la organización decidió realizar el evento desde la Arena Ciudad de México. ¿A qué hora y en qué canal ver los premios?



Con su sexta edición en vivo y en directo, en esta ocasión la cantante chilena Mon Laferte y del youtuber venezolano Pedro Figueira (conocido en el mundo virtual como “La Divaza”) serán los encargados de conducir la fiesta musical y de premios.

Presentaciones

Para esta edición de los premios MTV MIAW 2018, el estelar de la noche recae en el vocalista Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction. Pero él no será el único, Becky G, Natti Natasha y Sebastián Yatra, tendrán una participación especial.

A los artistas antes mencionados se les suma: Anitta, Sofía Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto, Paty Cantú, Jesse Báez y Mon Laferte.

¿En qué canal se puede ver MTV MIAW 2018?

Se emite por MTV este domingo 3 de junio a las 9:00 p.m. (hora peruana) solo para Perú. En Movistar, MTV son los canales 602 y en HD el 760, mientras que MTV Latino está disponible en el canal 264 en DIRECTV.



¿Cómo ver los MTV MIAW2018 gratis o sin cable?

Si no tienes algún servidor de TV paga (o cable) podrás seguir EN VIVO mediante Facebook Live de MTV o también desde el portal web de MTV, pero solo será la Pink Carpet.



Si quieres seguirlo gratis puedes hacerlo desde el portal de La Republica.pe donde compartiremos minuto a minuto toda la premiación y compartiremos inéditos videosde toda la ceremonia (desde este mismo artículo).



¿A qué hora empezará los MTV MIAW 2018 en otros países?

Perú: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. Washington (GMT-5), 8:00 p.m. Chicago (GMT-6), 7:00 p.m. Denver (GMT-7), 6:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8)

España: 3:00 a.m. (lunes 28 de mayo).