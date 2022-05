MGK recuerda el momento en que pensó que Megan Fox estaba rompiendo con él.

Machine Gun Kelly dice que su nueva película, "Good Mourning", se inspiró en lo que pensó era un mensaje de texto de ruptura de su prometida Megan Fox.

“Escribí la película para ella porque, sin saberlo, ella era la causante de la espiral. Me envió un mensaje de texto como en la película”, dijo a Extra el cantante, que dirige y protagoniza la comedia de fumetas, en el estreno de Los Ángeles esta semana.

"[Mi personaje] da vueltas en espiral sobre un texto que realmente no entiende y no puede comunicarse con ella, y eso fue lo que me estaba pasando". El artista Machine Gun Kelly, de 32 años, explicó que había “escrito tantas canciones” y usado “todos estos otros medios” para lidiar con el dolor en el pasado, por lo que necesitaba algo diferente esta vez.

¿Qué dijo Machine Gun Kelly de la supuesta ruptura?

MGK recuerda el momento en que pensó que Megan Fox lo estaba dejando.

“Estaba, como, girando en espiral tan fuerte. Necesitaba otro lugar para acompañarlo”, recordó. "Yo estaba como, 'Solo voy a escribir una película'". Sobre la reacción de Megan Fox, MGK dijo que compartió el guión con ella en los escalones de su porche. “Ella estaba como, '¿Esto es lo que estuviste pensando todo el tiempo?'”, recordó.

La cantante de "Emo Girl" interpreta a una estrella de cine llamada London Clash en la película, cuyo mundo "se pone patas arriba cuando debe elegir entre perseguir a su único amor verdadero y conseguir un papel protagónico que cambiará su vida en una gran película", según IMDB.

La comedia Good Mourning también está protagonizada por Fox, Dove Cameron, Becky G y Whitney Cummings, junto con el amigo cercano de MGK, Pete Davidson.

“Se suponía que íbamos a filmar durante ocho horas, se convirtió en unas 16 horas porque no podíamos dejar de reír”, compartió. “[Pete] estaba improvisando cuando yo estaba en la estación de edición. Yo estaba como, 'OK, tenemos que mantener eso, tenemos que mantener eso también'. Todo lo que dijo fue hilarante”.

¿MGK y Megan Fox planean una fuga romántica?

Durante la entrevista, también se le preguntó a MGK si él y Fox, de 35 años, considerarían alguna vez fugarse como sus amigos Travis Barker y Kourtney Kardashian. Los dos se casaron en One Love Chapel en Las Vegas el mes pasado, aunque las nupcias no eran legalmente vinculantes.

“Quiero dejar, dejar que el mundo vea eso como viene”, dijo MGK sobre sus propios planes con Fox, jugando tímidamente con cualquier detalle adicional. “Good Mourning” llega a los cines y On Demand el 20 de mayo. Mientras tanto, MGK y Fox estarán en Las Vegas este fin de semana para los Billboard Music Awards 2022.

Las autoproclamadas "llamas gemelas", que han estado comprometidas desde enero, llamaron la atención en la entrega de premios del año pasado al dar candentes muestras de afecto mientras posaban para las fotos en la alfombra roja.

La Verdad Noticias informa que Megan Fox dejó poco a la imaginación con un vestido Mugler negro con recortes, mientras que MGK optó por un esmoquin con la lengua pintada de negro.

