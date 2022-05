MET Gala 2022 rinde homenaje a Rihanna con fabulosa estatua

La actriz estuvo presente en la edición 2022 de las festividades del MET.

El día de ayer, lunes 2 de mayo, se llevó a cabo la MET Gala 2022 desde las instalaciones del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Como era de esperarse, más de un centenar de celebridades desfilaron luciendo extravagantes atuendos que a más de uno dejaron con la boca abierta, pero ha sido Rihanna quien logró robarse toda la atención.

Gran decepción se llevaron muchos fanáticos al ver que ella no acudió a dicha gala para presumir su pancita de embarazo. Sin embargo y para sorpresa de todo mundo, los organizadores decidieron rendirle homenaje con una estuata hecha de mármol, la cual fue colocada en la galería greco-romana del museo.

La imagen fue nombrada ‘Irene, la personificación de la Paz’ y está inspirada en el look que utilizó en la reciente portada que protagonizó para la revista Vogue, a quien le reveló detalles íntimos de su embarazo. Visiblemente emocionada, la artista barbadense agradeció por este gesto, el cual consideró como “un tributo histórico”.

Rihanna fue la gran ausente

La pareja desfiló por la alfombra roja de la MET Gala 2021 luciendo extravagantes atuendos de la firma Balenciaga.

Recordemos que la intérprete de Umbrella hizo su última aparición en los eventos del MET en septiembre pasado junto a su novio, el rapero A$AP Rocky. Ambos desfilaron con extravagantes atuendos de la firma Balenciaga, pero ella fue quien se robó las miradas al lucir un choker extra grueso de diamantes Bulgari, un anillo Thelma West y aretes Maria Tash.

Este atuendo fue elegido Demna Gvasalia para representar la temática de aquel entonces, la cual era ‘In America: A Lexicon of Fashion’. Horas más tarde, se reveló que la cantante fusionó la elegancia y feminidad con los estereotipos que le asignan a las personas de color.

¿Cuál fue el tema de la MET Gala 2022?

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el tema elegido para la MET Gala 2022 fue ‘Gilded Glamour and White Tie’, el cual hace referencia a la Época Dorada que se vivió en Estados Unidos en los años 1870 y 1890. Con este evento se inaugura la exposición ‘In America: An Anthology of Fashion’ en el Museo Metropolitano de Arte de NY.

