MET Gala 2022: ¿Cuál es el dress code de este año?

¿Cuál es el dress code de este año del MET Gala?

Uno de los importantes eventos es el MET Gala 2022, evento de moda que reúne a diferentes celebridades, así como a los mejores diseñadores. La gala es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Recordamos que en la edición del 2021 fue dividida en dos eventos, la primera fue "In America: A Lexicon of Fashion, que trató sobre el vocabulario basado en las cualidades de la moda, mientras que el dress code se enfocó en la moda norteamericana, pues destacó diseños de mezclilla.

En La Verdad Noticias te compartimos el horario del evento de moda, así como algunos invitados que desfilarán por aquella alfombra para presumir sus espectaculares diseños, pues las Kardashian no faltarán al avento, también acudirán Regina King, Timothée Chalamet, entre otros famosos.

Evento de moda será el 2 de mayo

La temática de este año llamada" In America: An Anthology of Fashion, por lo que el dress code de este 2022 se enfocará sobre la moda de Estados Unidos desde el siglo XVIII, con el toque de Gilded Glamour, que se refiere a una época en los 1800. En esos años salió la primera edición de la revista Vogue en Nueva York.

Las celebridades podrán usar terciopelo, satín, encaje, tocados, sombreros, corsés, así como guantes, perlas, entre otros materiales para recordar aquella época. Cabe mencionar que el evento de moda será el próximo lunes 2 de mayo, pero una de las ausentes será Zendaya y Rihanna.

¿Dónde puedo ver la Met Gala 2022?

Celebridades que han asistido al evento de moda

Los usuarios que son amantes de la moda y que esperan con ansias este evento que reúne a celebridades de Hollywood, podrán disfrutar de la transmisión a través de la señal de E! Latinoamérica, canal que se puede encontrar en distintos operadores de televisión por cable en México.

Han mencionado que algunos de los posibles asistentes al evento del MET Gala 2022 son Andrew Garfield, Megan Fox, Madonna, Camila Cabello, Cardi B, Anitta, Ariana Grande, Britney Spears, Shaw Mendes, Tom Holland, Selena Gomez, Lady Gaga, Jennifer López, Zoë Kravitz, Hailey Bieber, Pete Davidson, entre otros.

