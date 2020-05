“¡MENTIROSO!” Giovanni Medina es acusado de violentar a Ninel Conde

El escándalo entre Ninel Conde y Giovanni Medina continúa, ahora la cantante conocida como el Bombón Asesino llamó mentiroso a su ex pareja sobre los documentos que presentó como pruebas y comentó que toda su relación estuvo llena de violencia contra ella y su hijo Emmanuel.

Ninel Conde violentada por su ex

Hace unos días, la cantante del regional mexicano acudió a una entrevista por videollamada con el programa “Despierta América”, ahí confesó varios detalles de toda la violencia física y psicológica que recibió de Giovanni Medina. Más tarde, se hizo notar en su Instagram desmintiendo nuevas publicaciones de su ex.

Entre estas confesiones, Ninel Conde llamó a su ex pareja “homofóbico” por los constantes comentarios que le dedicó en su relación. Al parecer, el padre de su hijo reprueba sus amistades laborales y “odia” estar con personas homosexuales; haciendo mención a la carrera artística de la cantante.

Las agresiones de Giovanni Medina

Lo alarmante fue el enfoque del Bombón Asesino al acusar a Giovanni Medina de tener problemas para controlar su ira, pues en una ocasión incluso le pegó a un conductor de Uber que no lo quiso subir. Debido a este comportamiento, la famosa teme por la vida de su hijo y desea agilizar el proceso legal para recuperarlo.

El comportamiento de la actriz que vimos en “Rebelde” como Alma Rey, es una combinación de sus directas y firmes publicaciones contra su ex pareja; donde lo llamó “mentiroso” con todo el peso de la palabra. Otro comportamiento frecuente de Ninel Conde, es su actitud positiva con sus 4 millones de seguidores en Instagram, donde suele acompañar sus frases motivacionales con sensuales fotos de ella.

Ninel Conde y sus declaraciones contra su ex

A sus 43 años de edad, la madre de Emmanuel admitió que fue una mujer violentada, que vivió amenazada, sobajada, aplastada y manipulada para creer que su trabajo en el mundo del espectáculo estaba mal. El tiempo alejada de su hijo ha sido muy duro para ella, pero sigue firme en recuperarlo.

“me alejo de todos, es una persona narcisista”

Aunque Ninel Conde admitió no tenerle miedo a su ex pareja, sí ha recibido varias amenazas de muerte en su contra, la de su familia, sus amigos y compañeros de televisión que la han apoyado. Pero con toda certeza responsabilizó a Giovanni Medina sobre cualquier consecuencia y confesó que no dejará de “decir la verdad”. ¿Cuándo logrará reunirse con su hijo?