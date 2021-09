M’Balia y su pareja podrían tener planes de boda

M’Balia Marichal, ex miembro del grupo OV7 actualmente está viviendo uno de sus mejores momentos porque está más enamorada que nunca de su pareja Alex Tinajero, un hombre trans que suele presumir en sus redes sociales. Y posiblemente la cantante y actriz ya tiene planes de boda.

La famosa de 44 años se sinceró durante una entrevista con la revista TVNotas, y confesó que está muy feliz con su novio de 40 años de edad y sus hijos. “Yo estoy sumamente feliz con Alex; agradezco por estar en un momento tan pleno, con una persona tan maravillosa”, declaró Marichal.

Además, M’balia Marichal, la hermana de Kalimba declaró que no le importan mucho las críticas que algunos hacen sobre su relación: “La gente que no tiene un corazón limpio, siempre encuentra lo malo para utilizarlo y hablar, criticar y destruir, pero prefiero no hacer caso de esas cosas, simplemente me enfoco en mantener limpio mi corazón”.

¿M’Balia y Alex se van a casar?

La pareja suele compartir en redes sociales diversas imágenes juntos/Foto: E! Online

Con respecto a sus posibles planes de boda, M’Balia respondió: “Puede pasar pronto, pero no estamos corriendo; espero que la pandemia nos deje tomar un poco más de aire e ir caminando conforme al ritmo nos permita, todo se irá definiendo como vaya pasando el tiempo”.

Además, la cantante dijo que sus tres hijos Jona, Nahima y Kisha Ledón, están muy contentos con el romance que mantiene con Alex: “Todos estamos contentos, estamos viviendo un momento increíble, no podemos pedir más”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el noviazgo de M’Balia generó polémica hace unos meses, cuando se rumoró que la ex OV7, Lidia Ávila, supuestamente hizo comentarios homofóbicos sobre dicha relación, aunque ella desmintió esto.

M’Balia incursiona con DJ

La cantante y actriz ahora también es DJ/Foto: Instagram

En sus redes sociales M’Balia ha presumido que ahora ha incursionado como DJ: “Es una gran oportunidad para seguir haciendo música y regresar a los escenarios en estos tiempos difíciles; siendo DJ puedo explorar la música de una forma diferente y me fascina, me tiene muy entusiasmada”, declaró en su entrevista.

De igual manera, comentó que ha logrado acoplar bien su vida laboral y con su familia: “Haciendo que todos los minutos duren lo más posible. Por fortuna, todos mis proyectos pueden ser compartidos con mi familia y todos se pueden subir al barco; para mí la vida es una gran aventura y hay que disfrutarla”.

Asimismo, M’Balia Marichal declaró que Alex la apoya en todos tus proyectos, por lo que se siente muy contenta por ello: “Estoy muy contenta y enamorada, me gusta mucho que estoy con una persona que teje en grande, igual que yo; una persona que lleva la misma velocidad, que es aventurero, estable y emprendedor”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!