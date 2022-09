M'Balia de OV7 recibe anillo de compromiso de su novio trans

Se casa integrante de OV7 con su novio trans

La cantante M'Balia, integrante de OV7, rebeló ante los medios de comunicación que por fin su pareja sentimental le ha entregado el anillo de compromiso y que en breve podrían empezar los preparativos para su tan esperada boda.

Previo al arranque de la gira por el 30 aniversario de la agrupación, la cantante adelanto qué días de mayo pasado a Alex tinajero, tenía contemplado entregarle el anillo de compromiso, sin embargo debido a algunos retrasos no pudo ser posible.

Tras el reencuentro de OV7 en los escenarios y con su boda próxima a realizrse, se podría decir que la cantante está en uno de los picos más importantes de su vida personal y profesional, algo que sin duda la mantiene feliz y plena junto a su familia.

De manera inesperada la cantante compartió ante los medios del espectáculo que Alex Tinajero, su novio, le ha entregado el anillo de compromiso y próximamente podrán iniciar con los planes para llegar al altar y vivir en matrimonio.

“Ya tengo anillo, les dije que les iba a enseñar”, comentó M’Balia Marichal ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, información que fue recopilada en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

Además la cantante platicó que el momento de la entrega del anillo fue muy emotivo y ocurrió rodeada de la gente que más quiere:

"Le costó mucho trabajo porque con el calendario de ensayos (de OV7) nos movieron los horarios. Que sí podía, que no podía, que estaba cansado, no quería salir. Él quería hacer algo súper espectacular y tuvo que ir como según se pudo, moviendo el plan hasta que se logró".

Sin embargo lamentó que durante la entrega del compromiso no pudo estar presente su hermano Kalimba ni tampoco su madre, pues ésta última presenta algunos problemas de salud:“Tiene un tema en la columna y no podía mover la pierna, estaba medicada descansando, pero cenamos un par de días y después y celebramos. Las niñas [está] felices, sobre todo que ellas pudieron estar ahí, los chiquitos no, estaban enfermos de tos, así que no podían salir, pero las chiquitas sí”.

¿Quién es M'Balia de OV7?

Nacida un 3 de febrero de 1979 en la Ciudad de México, M'balia Marichal Ibar es una reconocida cantante, actriz, empresaria y DJ qué en la actualidad tiene 43 años de edad y forma parte de la agrupación icónica OV7.

Con la Onda Vaselina la cantante logró el pico más alto de su carrera lanzando grandes éxitos como "Mírame a los ojos", "Un pie tras otro pie" y "Enloquéceme".

Actualmente M'Balia logró resolver los problemas que en el pasado causaron bastante polémica en los chismes de la farándula con su compañera Lidia Ávila y en breve estaría iniciando la gira por el 30 aniversario de OV7 reunida con toda su familia.



