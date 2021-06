La exintegrante de OV7, M’Balia Marichal, decidió hablar sobre las presuntas críticas que Lidia Ávila hizo sobre su noviazgo con Alejandra Tianjero. De acuerdo con los comentarios, Lidia opinó de M’Bala respecto a su relación, ya que, al no parecerle no estaba dispuesta a irse de gira para el reencuentro de OV7.

Durante una entrevista en la alfombra negra de “Sie7te”, M’Balia Marichal habló sobre la controversia que se ha generado alrededor de Lidia Ávila y ella. La hermana de Kalimba Marichal subrayó que a ella directamente “no le han dicho nada”, por ende, considera que no existe conflicto alguno.

“Directamente no me ha llegado nada, de oídas me han llegado varias cosas, pero de oídas uno no puede dar un hecho”, señaló la también actriz M’Balia Marichal. Detalló que cada persona decide cuánto y en donde se quiere abrir, por ello, respeta los puntos y le tienen sin cuidado.

M’Balia está "muy contenta" con su noviazgo

M'Balia Marichal responde a comentarios de Lidia Ávila sobre su noviazgo.

Al preguntarle por la pareja, M’Balia Marichal dijo estar muy contenta y feliz con su noviazgo. “Enamorada, muy enamorada y muy contenta”. La hermana de Kalimba comentó que es un romance “muy redondo” y que tienen excelente conexión en distintas áreas.

“Nos llevamos bien en todas las áreas y eso nos da una relación muy redodna, muy bonita, realmente grande, integral", sentenció la cantante de OV7 que habría iniciado romance con una mujer.

M’Balia responde a Lidia Ávila y habla de OV7

M'Balia Marichal responde a comentarios de Lidia Ávila sobre su noviazgo.

En respuesta a que Lidia Ávila rechaza las preferencias de M'Balia, Marichal dijo: "Creo que hay temas que son totalmente personales y que cualquier persona deja como privados porque son privados, cualquiera de nosotros decide cuánto quiere abrir y hasta donde, en un tema personal”.

De igual manera, M’Balia Marichal destacó que cuando está en México se reúne con diversos integrantes de OV7, aunque siempre ha resultado imposible que todos coincidan. Al respecto, la cantante y actriz afirmó que en las últimas semanas que ha estado en el país se ha podido ver con: Ari, Erika, Kalimba.

“Entre nosotros cuatro hemos coincidido en que quizás para mediados de 2022 se haga la gira de OV7”, dijo M’Balia. Sin embargo, no confirmó nada, ya que señaló que primero se debería ver el avance de la pandemia de COVID-19. “Decíamos que a principios de 2021 pero hasta ahorita todo es especulación y es lo único que te puedo hablar”, subrayó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.