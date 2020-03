MARVEL: Venom 2 revela que no seguirá los pasos de su primera película

Venom 2 se convirtió en una de las películas más esperadas del mundo de Marvel, algo que muchos expertos del cine de superhéroes no se esperaron tras la revelación de su estreno en el mundo cinematográficos, pues nunca se le había dado una cinta en solitario.

La extraña transformación de Tom Hardy como Eddie Brock en el simbionte Venom, dejó una revelación en cines, pues según Wipy, el guión no era uno de los mejores, algo que se alcanza a notar con ver la primera película pero que con el paso de las escenas te hace seguir viendo al personaje de Marvel.

Sony confesó estar trabajando arduamente para la secuela de Venom, teniendo como referencia las películas de Deadpool 1 y 2, al igual que su contrincante de DC Universe “Birds of Prey”, la cual no tuvo un éxito en taquilla pero no por ello se la consideró una mala película, de ese modo los productores de Venom 2 han encontrado la ruta deseada.

¿Que esperamos en Venom 2?

La secuela de Venom programada para el 2 de octubre de 2020, promete a los fans ser mucho más oscura que su primera parte, con un presupuesto de 120 millones de dólares, el director Andy Serkis se alejará un poco de lo que nos dio Ruben Fleischer, pues conoce lo que es trabajar con el CGI de efectos especiales y tiene planeado algo más cercano a lo que logró el Joker de Todd Phillips.

Te puede interesar: Tom Hardy compartió las primeras imágenes del villano Carnage de Venom 2

Pues la base de una buena película radica en la importancia de su guión, ya que el Joker con Joaquin Phoenix demostró que es posible hacer películas de cómics muchos más oscuras y profundas de lo que Marvel nos tiene acostumbrado e incluso Marvel Studios de Disney estaría apostando por esa ruta con su fase 4 del UCM.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana