MARVEL: Un nuevo líder en X-Men ¿Wolverine o Cyclops?

X-Men, una saga de Marvel Comics que tendría un reboot en el Universo Cinematográfico de Marvel tras la compra de 20th Century Fox por Disney. Nos trajo la pregunta de quién sería el nuevo líder del escuadrón de poderosos mutantes. ¿Acaso sería Wolverine / Logan? ¿Otro Hombre X del que nos habíamos olvidado?

X-Men y Wolverine

Según informó Wipy, algo que tenemos que recordar es la relevancia que se le dio a un personaje de Marvel Comics en la saga de películas X-Men por Fox. Este fue Wolverine o mejor dicho la extraordinaria actuación de Hugh Jackman como Logan, pues debido a ello, la historia se centró muchos años en él.

Por casi dos décadas, se comentó que muchos fans se quejaron de este protagonismo para Wolverine, pues lo visto en la pantalla grande se alejó por mucho de lo plasmado en los cómics. Pero con una nueva dirección por Marvel Studios y planes de incluir a estos personajes al UCM todo puede cambiar.

El verdadero líder de X-Men

Para muchos no es sorpresa, pues el verdadero líder de los X-Men es Cyclops, un personaje que perdió mucho protagonismo en las películas de Fox, al igual que darle un guión limitado al actor que lo interpretó en un principio, James Marsden. Después con la segunda saga de “First Class”, apareció el actor Tye Sheridan.

El caso con Sheridan fue el mismo resultado, pero según se dio a conocer en el medio We Got This Covered; los planes de regresarle el liderazgo a Cyclops se podrían hacer realidad. Aunque este personaje no será el único en tener más relevancia, ya que también se mencionó que Marvel Studios tendría planes con Storm.

Esta mutante que es capaz de controlar el clima, fue interpretada por Halle Berry y más adelante por Alexandra Shipp. En los cómics tuvo relación con Black Panther, algo que no sucedió con la película del UCM. ¿Las cosas serían diferentes con la llegada de los X-Men en el mundo de los Avengers? Habrá que esperar un poco de tiempo según el calendario de Disney.

¿Dónde debutarán los X-Men en el UCM?

Muchas teorías han mencionado que estos mutantes tendrán un lugar hasta la Fase 6 del UCM, así que tenemos varias películas posibles en su inclusión. Una de ellas es Doctor Strange en el multiverso de locuras, también destacan Thor: Love and Thunder, Captain Marvel 2 y Black Panther 2. Todo esto aún a la espera de información confirmada por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.