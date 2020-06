MARVEL: Spiderman y Wolverine serían los nuevos rostros del MCU

Como la estrella de la primera película de la franquicia y su personaje más popular, Tony Stark, de Robert Downey Jr., fue sin duda la cara del Universo Cinematográfico de Marvel en toda la saga Infinity, con prácticamente todos los principales hilos de la trama conectados a él en de alguna manera Sin embargo, ahora que Iron Man está fuera de escena, al menos por el momento, el estudio buscará otro superhéroe para ocupar su lugar.

Tom Holland regresara como Spiderman en las próximas producciones de Marvel

Se especuló ampliamente que Spider-Man y Capitán Marvel serían los rostros de la MCU en el futuro, ya que el primero es posiblemente su personaje más comercializable y el último ampliamente esperado para convertirse en el próximo líder de los Vengadores, pero parece que podría haber otro contendiente se agrega a la mezcla ahora, Wolverine.

De acuerdo con We Got this Covered, mismo que informó que la saga de Percy Jackson tendría un reboot en forma de serie, y que Netflix está desarrollando una secuela de Extraction ambas ahora confirmadas, el plan actual de Marvel es que Wolverine finalmente se establezca como uno de los héroes del MCU.

Los nuevos planes de Marvel para Wolverine

Hemos escuchado que Marvel planea jugar el juego largo con Logan, y al principio solo tendrá un papel menor en su nuevo equipo de X-Men para diferenciar al MCU del grupo presentado por Fox, pero con el tiempo se convertiría en uno de los principales jugadores.

Fans se preguntan si Hugh Jackman regresará como Wolverine en el MCU

Tiene sentido que los nuevos propietarios de Wolverine también estén interesados en dar pequeños pasos con el personaje, dado que la interpretación de Hugh Jackman no se olvidará fácilmente, pero el mutante unido al adamntium sigue siendo uno de los personajes más reconocidos y populares. que Marvel tiene a su disposición.

El sitio también informó que Carol Danvers alias Captain Marvel también tiene un papel importante en el futuro inmediato de la franquicia, a pesar de la continua campaña de odio dirigida a Brie Larson, pero Marvel abrazará por completo la popularidad de Wolverine y, en el futuro, se posicionará en el mismo nivel que Capitán Marvel y Spider-Man como uno de los tres nombres principales de MCU.