MARVEL: ¿Por qué Visión dejó de ser el más poderoso después de Age of Ultron?

MARVEL: ¿Por qué Visión dejó de ser el más poderosa después de Age of Ultron?

¿Por qué Visión parece más débil después de su debut en MCU en Avengers: Age of Ultron? La segunda película del equipo más famoso de Marvel, dirigida por Joss Whedon presentó una serie de caras nuevas de los cómics, incluidas Visión, Scarlet Witch y, muy brevemente, Quicksilver. De este trío, Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen y Visión de Paul Bettany se convertirían en dos de los principales jugadores de la franquicia.

El poderoso cuerpo de vibranium de Visión fue creado por el androide rebelde Ultron, creado por Tony Stark, quien deseaba transferirse a un anfitrión sintético perfecto impulsado por una de las piedras del infinito. Los Vengadores recuperan el control de este proyecto y en su lugar cargan el A.I. personal de Tony, J.A.R.V.I.S. dentro del caparazón, creando un superhéroe que no solo lucharía junto a ellos, sino que rápidamente desarrollaría una personalidad propia.

Visión hace su debut en "Avengers: Age of Ultron"

Visión es inmensamente poderoso en Avengers: Age of Ultron, y esto no debería sorprendernos, dado que la Piedra de la Mente, no es exactamente un procesador Pentium estándar.

¿Qué tan fuerte era Visión?

En su debut, Visión demuestra que puede levantar a Mjolnir, disparar rayos de energía, alterar su densidad a voluntad y volar, también destruye sin esfuerzo los secuaces robóticos de Ultron, y lucha mejor contra la amenaza metálica que los otros Vengadores.

En el clímax de Age of Ultron, es Visión quien finalmente destruye al villano titular con una explosión de poder del Mind Stone. De esta manera, Visión se presenta como posiblemente el Avenger más fuerte en este momento en la línea de tiempo de MCU.

Sin embargo, Visión se ve considerablemente más débil durante las apariciones posteriores en Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War.

Durante el choque del aeropuerto contra el Equipo Rogers, Visión es útil, pero no más que cualquier otro superhéroe luchando del lado de Tony Stark. Además, es él quien accidentalmente derriba a War Machine con un rayo láser errante, un error claramente humano para un androide generalmente preciso.

Pasando a Avengers: Infinity War, Visión y Wanda son atacados por Corvus Glaive y Proxima Midnight en Escocia, y el androide no se cubre de gloria en absoluto aquí. Después de ser tomado por sorpresa y apuñalado, Visión es en gran medida inútil en la batalla y solo se salva gracias a la llegada del Capitán América y sus amigos.

En Wakanda, Visión logró matar a Glaive, pero fue rápidamente relevado de su Piedra Mental y destruido por Thanos. Durante la invasión de la Tierra por parte del Titán, sus cuatro secuaces principales se vuelven cada vez más anónimos, y esto hace que la derrota de Vision en Avengers: Infinity War se vea aún peor. Claramente, Visión ya no es la máquina imparable que los fanáticos de MCU conocieron en Avengers: Age of Ultron.

Esta versión del personaje podría haber puesto fin a la Civil War entre Tony Stark y Steve Rogers al instante, y seguramente habría sentido el ataque sorpresa de Glaive y Midnight en Avengers: Infinity War. Incluso con una lesión desagradable, la Visión de antaño debería haber podido ver a los matones de Thanos y luego luchar más contra el villano interpretado por Josh Brolin en Wakanda, especialmente teniendo en cuenta que personas como el Capitán América y Thor pudieron darle varios golpes.

¿Qué paso con la fuerza de Visión?

El MCU intenta explicar porque Visión parece mucho más débil en Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War, aunque algunas razones son más explícitas que otras.

Durante la batalla contra Steve Rogers en Leipzig, es seguro asumir que Vision se estaba retrasando considerablemente debido al contexto de la lucha. El equipo de oposición no solo incluye el propio interés amoroso de Visión (Wanda Maximoff), sino que también se enfrenta a antiguos aliados como Rogers y Sam Wilson.

Visión difícilmente irá directamente a matar. Incluso con la gente que no conoce (Ant-Man, Bucky), sin duda reconoce que no son malas personas. El razonamiento detrás del menor nivel de poder de Vision en Avengers: Infinity War es menos convincente.

Los hermanos Russo quizás esperaban que mostrar a Visión apuñalado por sorpresa explicara su relativa debilidad por el resto de la película. La visión no es el foco central de Avengers: Infinity War y Thanos necesita de alguna manera sacar la Piedra de la Mente de su frente, por lo que no sería conveniente que Visión derrote fácilmente a sus emisarios y pelee batallas competitivas que aumentan el tiempo total de la película.

Wandavision será lanzada en Disney+

Cuanto más crece la lista de películas y héroes del MCU, los personajes "superpoderosos" se convierten en un problema. En Avengers: Endgame, por ejemplo, el Capitana Marvel aparece hasta el final, simplemente porque es demasiado poderosa para quedarse por mucho tiempo. Visión planteaba el mismo problema; El poder que mostró durante Avengers: Age of Ultron habría hecho que los eventos de Civil War e Infinity War fueran mucho menos dramáticos.