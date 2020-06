MARVEL: Kenneth Branagh recuerda porque eligió a Chris Hemsworth como Thor

El director de Thor, Kenneth Branagh, aseguró que el contratar a Chris Hemsworth y Tom Hiddleston fue uno de los momentos más importantes en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Kenneth Branagh, quien dirigió la película de Marvel, “Thor”, ha destacado la importancia que la película en el gran universo cinematográfico de Marvel. En una entrevista con Collider, Branagh recordó la importancia de elegir a Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, que entonces eran relativamente desconocidos, como Thor y Loki.

"Nunca olvidaré el momento en que elegimos a esos dos niños", dijo Kenneth Branagh, "Fue como una especie de meditación o una especie de encantamiento. Kevin Feige debió caminar alrededor de esta larga mesa ovalada cientos de veces ese sábado por la mañana mientras decía: 'Creo que deberíamos llamarlos'. '¿Estás seguro?', 'Sí, creo que deberíamos llamarlos'... y sabía cuán seriamente sería esa decisión.

'Nunca tomaremos una decisión más importante en esta compañía que lo que está sucediendo en esta sala, el sábado por la mañana a las 10:30, cuando tomes el teléfono para llamar a Chris Hemsworth y luego a Tom Hiddleston. O va a funcionar o no. Buena suerte'".

Chris Hemsworth y Tom Hiddleston debutan en Marvel con"Thor"

El director explicó cómo el ser la tercera película del Universo Marvel, hubo una gran presión sobre todo el equipo para unir lo que los fanáticos vieron en Iron Man y lo que verían en las películas de Marvel del futuro.

"No había duda de que, tonalmente, Thor fue crítico después del éxito masivo del brillante Iron Man de Favreau y Robert Downey Jr., y luego un poco menos exitoso, en sus términos, The Incredible Hulk", dijo Branagh. "Thor se volvió crítico para ser el tipo de puente tonal, que presentaba literalmente también un puente de arcoíris, entre, por así decirlo, las partes terrestres y espaciales y fantasiosas del universo Marvel".

El cineasta, que recientemente vio el lanzamiento de su nueva película Artemis Fowl, continuó: "Así que había una especie de matriz conectiva que Thor, Asgard, los Nueve Reinos y todo lo que involucra podía proporcionar dentro de ese gran universo cinematográfico de Marvel que era enormemente importante, pero que el brillante Capitán América no podía hacer, porque no era el mismo material. Este fue el que dijo: "¿Hay un futuro fantástico?".

Kenneth Branagh revela porqué abandonó Marvel

Cuando se le preguntó a Kenneth Branagh porqué no volvió a dirigir Thor 2, el director respondió, "Es la forma en que funcionan las cosas, hubo una versión de los eventos en los que ... a veces con estas historias me gusta planificarlas como trilogías, pero es mucho más difícil hacer que eso funcione en este género porque hay mucho en juego; realmente tienes que ver cómo funciona el primero".

Taika Waititi dirige las dos últimas entregas de Thor

“Cuando terminó, esencialmente habían sido tres años fantásticos de mi vida, pero necesitaba recargarme de otra cosa. Estaba demasiado cerca del cristal, así que definitivamente nunca diría nunca más porque cambió mi vida y cambió mi carrera y estoy profundamente agradecido por ello, pero no estaba listo para ir directamente a otra (producción de Marvel), pero me gusta la idea. Me encantaría estar planeando algo que sea una película de tres partes. Eso aún no ha aparecido, pero tal vez lo hará".

Te puede interesar: Chris Hemsworth te dice cómo puedes acudir a premiere de Thor: Love & Thunder

Thor 2 fue dirigido por Alan Taylor, y generalmente se lo considera una de las entregas más débiles de la serie. Thor 3 demostró ser un punto de inflexión para el personaje, bajo la dirección de Taika Waititi, quien regresará para dirigir Thor 4.