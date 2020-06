MARVEL: Fans quieren que Angelina Jolie sea la directora de Capitana Marvel 2

Cuando The Eternals finalmente llegue a cines el próximo febrero, Angelina Jolie podría ser la última de una larga lista de estrellas de Hollywood de renombre en participar en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero también se podría argumentar que también es una de las mayores adquisiciones del estudio.

El Universo Cinematográfico de Marvel podría ser la franquicia más popular y querida en el negocio, pero su modelo de reclutamiento generalmente se ha basado en la contratación de talentos emergentes más jóvenes para encabezar sus superproducciones de superhéroes que crecerán en los roles con el tiempo y luego los rodeará con un elenco ecléctico de respetados jugadores de apoyo, táctica que funcionó con Capitana Marvel de Brie Larson.

Este enfoque les ha funcionado de maravilla hasta ahora, pero ha habido muy pocas ocasiones en las que se hayan logrado obtener una de las estrellas más famosas y reconocibles del planeta como lo es Angelina Jolie.

Angelina Jolie podría dominar Marvel tras The Eternals

Si la perspectiva de ver a Angelina Jolie aparecer en la epopeya intergaláctica de Chloe Zao no fue suficiente, algunos fanáticos ahora piensan que la actriz de 45 años podría ser la candidata ideal para dirigir Capitana Marvel 2, nuevamente protagonizada por Brie Larson.

Además de una carrera llena de éxito crítico y comercial, Angelina Jolie también comenzado a desempeñarse como directora en los últimos años, aunque no ha señalado ningún tipo de intenciones para abordar un proyecto de gran presupuesto de ese tipo de escala.

Hasta ahora, Angelina Jolie dirigió el drama de guerra bosnio, "In the Land of Blood and Honey", la película biográfica, "Unbroken", el drama romántico, "By the Sea" y el thriller ambientado en Camboya, "First They Killed My Father," demostrando un admirable deseo de abordar una variedad de géneros diferentes.

The Eternals marcará solo su cuarto papel de actuación live-action en una década, y dos de ellos han estado bajo el estandarte de Disney como parte de la franquicia "Maléfica", por lo que, aunque está claramente en buenos términos con la Casa del Ratón, probablemente parece un poco temprano para considerar la posibilidad de que Angelina Jolie aborde una secuela de cómics de $200 millones de dólares como el Capitán Marvel 2, especialmente cuando necesitaría comenzar a trabajar en ella tan pronto como finalice la gira promocional de The Eternals.