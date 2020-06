MARVEL: Fans crean petición para que actriz TRANSGÉNERO intérprete a Storm

Al igual que con muchos de los X-Men, la representación de Storm en las películas de Fox a menudo ha sido criticada por los fanáticos de Marvel que sienten que la icónica heroína mutante ha sido mal manejada hasta ahora en sus representaciones cinematográficas.

Existe la esperanza, entonces, de que el personaje finalmente se le haga justicia cuando los Niños del Átomo se reinicien dentro del Universo Cinematográfico de Marvel en los próximos años. ¿Pero quién debería interpretar a la próxima Ororo Munroe?.

Halle Berry interpretó a Storm en la trilogía de X-Men del 2000

Recientemente, surgió un rumor que decía que Beyoncé estaba compitiendo para interpretar a Storm en Black Panther 2. Mientras que a algunos les gusta la idea, otros sienten que contratar a la superestrella mundial sería un truco y que se debería encontrar otra actriz para el trabajo.

Fans de Marvel quieren a Dominique Jackson

Una nueva petición de Change.org defiende a la activista transgénero y actriz Dominique Jackson para el papel. Hasta el momento, la petición ha superado las 7500 firmas, y parece que está en camino a muchos más, por lo que eso solo muestra cuántos fanáticos están de acuerdo con la idea.

Dominique Jackson agradece apoyo de fans de Marvel en Instagram

"Los fanáticos de Storm de los X-Men finalmente merecen ver una versión en pantalla de ella que coincida con la fuerte mujer negra con la que crecimos de los cómics", escribe el creador Javier Enriquez en la descripción de la petición, en respuesta a Halle Berry y las representaciones anteriores de Alexandra Shipp.

En cuanto a porqué Dominique Jackson es la candidata perfecta, continúan diciendo: “Sra. Jackson sabe lo que es sentirse marginado solo para encontrar fuerza en la comunidad. El viaje de la Sra. Jackson tiene todas las características de un verdadero X-men, compasión, nervios y liderazgo".

Dominique Jackson, más conocida por el aclamado drama, Pose de FX, respondió a la petición en Instagram. agradeciendo a todos los fanáticos que lo han firmado por "hacerle [el] día" y señalando que Storm siempre ha sido una inspiración para ella.

Marvel quiere mayor diversidad

Marvel, por su parte, ha asegurado que se compromete a diversificar su panteón de héroes en la Fase 4.

Los Eternals, por ejemplo, contarán con el primer protagonista abiertamente gay de la franquicia, en la forma de Phastos, de Brian Tyree Henry. Mientras tanto, Spider-Man: Far From Home contó con el primer actor transgénero en Marvel, Zach Barack, pero hasta donde sabemos, no hay nada confirmado sobre un nuevo protagonista transgénero en las próximas películas o programas de televisión de Marvel.

Entonces, elegir a una persona transgénero como uno de los X-Men, ya sea Dominique Jackson como Storm u otra persona en otro rol, definitivamente sería un movimiento significativo para el estudio que significaría mucho para innumerables personas.