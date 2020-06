MARVEL: Evan Peters “Quicksilver” de X-Men actuaría en WandaVision

Evan Peters, un actor estadounidense que interpretó al hijo de Magneto llamado Quicksilver, fue mencionado en un reciente rumor sobre tener un papel misterioso en la serie de WandaVision dentro del UCM. De esta forma estarían “confirmando” una unión de los superhéroes presentados en Marvel Studios, con el mundo cinematográfico de 20th Century Fox en X-Men.

Quicksilver en WandaVision

Esta información fue presentada por We Got This Covered, en base al informante Charles Murphy de “Murphy's Multiverse”. Ahí se dio a conocer un rumor valioso para los fanáticos de Marvel, ya que la pandemia por Coronavirus (COVID-19) tiene a todas las producciones en pausa. Sin duda es emocionante vincular a Quicksilver en lo nuevo del UCM con Elizabeth Olsen (Wanda) y Paul Bettany (Vision).

Según se comentó, el actor Evan Peters “habría” firmado una participación clave en la serie de Disney Plus; incluso se mencionó que a finales del 2019 había conseguido su participación y ya habría grabado sus escenas. Lo único que no se sabe con exactitud es qué personaje interpreta; pero se especula que fue su popular personaje de Quicksilver.

Quicksilver dentro y fuera del UCM

Conocemos que Evan Peters interpretó por primera vez a este mutante velocista en la película del 2014 “X-Men: Días del futuro pasado”, luego en “X-Men: Apocalypse” (2016) y en una tercera ocasión para “X-Men: Dark Phoenix” (2019). Todo esto al poco tiempo de que Disney confirmara la adquisición de Fox y con ello tener los derechos de más personajes de Marvel como “Los 4 Fantásticos”.

Por otra parte, tenemos el Quicksilver de Aaron Taylor-Johnson en el filme de “Avengers: era de Ultrón” del 2015. ¿Entonces esta actuación fue la primera en el cine? Aunque este personaje es el hermano de la Bruja Escarlata/ Wanda, no tuvo los mismos orígenes que la versión de Evan Peters y por si fuera poco murió al final de la película con los Vengadores.

Sobre la serie WandaVision

Este Disney Plus original con Marvel Studios, continúa la historia del UCM tras “Avengers: Endgame”, pero los acontecimientos de su historia no son de una misma época. Como se vinculó a WandaVision con Doctor Strange 2, lo más probable es que el personaje de Elizabeth Olsen utilice sus poderes para viajar al universo de los X-Men.

¿Se encontraría con Evan Peters como su hermano Pietro/ Quicksilver? ¿O un personaje totalmente diferente por el actor? Todavía no lo sabemos, pero aún se espera encontrar la serie de la Bruja Escarlata en la plataforma de Disney Plus en invierno del 2020; aunque todo depende de los retrasos que pueda causar la pandemia de Covid-19.